Nhã Phương hôn Cường Seven đắm đuối giữa ồn ào tình cảm

Trong lần phỏng vấn mới đây, Trường Giang đã khiến nhiều khán giả bất ngờ khi công khai bày tỏ tình cảm với bạn gái Nhã Phương. Không chỉ phủ nhận tin đồn chia tay, anh còn khẳng định nữ diễn viên Tuổi thanh xuân mới là người hiểu mình nhất và khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Ngay thời điểm ồn ào tình cảm giữa Nhã Phương và Trường Giang, nhà sản xuất Lôi báo đã bất ngờ hé lộ nhiều loạt ảnh hậu trường "ngọt như mía lùi" của nữ diễn viên và bạn diễn Cường Seven. Nhã Phương tâm sự, thời gian đầu khi đóng cặp với Cường Seven, cả hai không có nhiều cảm xúc khi diễn cảnh tình cảm. Tuy nhiên, qua một thời gian làm việc chung và dần hiểu nhau hơn, cặp đôi đã trở nên ăn ý khi vào vai vợ chồng. Từ đó, người yêu Trường Giang liên tục có những cảnh hôn đắm đuối Cường Seven. Sau khi loạt ảnh này được công bố, không ít khán giả đùa rằng liệu Trường Giang có ghen tuông khi nhìn thấy bạn gái thân mật với người đàn ông khác đến thế. Chỉ sau một thời gian ngắn đóng chung, Cường Sevn và Nhã Phương đã trở thành đôi bạn thân thiết. Cả hai cũng thường xuyên đồng hành cùng nhau trong các cine-tour quảng bá Lôi báo. Sau khi bộ phim đóng máy, Nhã Phương cho biết điều khiến cô tiếc nuối nhất là phải chia tay bạn diễn, người đã từng là “bạn đời” của mình trên phim. Xem teaser MV "Trong trí nhớ của anh" có sự diễn xuất của Nhã Phương. Nguồn Youtube:

