Người mẫu mặc phản cảm trên chuyến bay chở U23 Việt Nam là ai?

Lại Thanh Hương đang trở thành tâm điểm của dư luận khi mặc kiệm vải xuất hiện bên các cầu thủ U23 Việt Nam trong chuyến bay chở U23 Việt Nam về nước. Ảnh: Tri thức trẻ Không ít ý kiến chỉ trích Lại Thanh Hương cho rằng cô mặc trang phục không phù hợp với hoàn cảnh. Ảnh: FBNV Lại Thanh Hương sinh năm 1992 tại Hải Phòng. Cô có chiều cao khá ấn tượng nhưng gương mặt không thực sự nổi bật. Ảnh: An ninh thủ đô Lại Thanh Hương xuất thân là người mẫu. Cô từng lọt top 15 cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2010, đoạt giải thưởng Siêu mẫu Phong cách trong cuộc thi Siêu mẫu 2013. Ảnh: FBNV Năm 2017, Lại Thanh Hương tham gia Vietnam's Next Top Model và dừng chân ở top 8 chung cuộc. Ảnh: FBNV Chân dài 9x từng tham gia một số gameshow: Tôi là diễn viên 2015, Vua đầu bếp: Người nổi tiếng... Ảnh: FBNV Lại Thanh Hương và Vũ Mạnh Hiệp có hơn 8 năm yêu nhau và dự tính tổ chức hôn lễ vào cuối năm 2016. Ảnh: NVCC Tuy nhiên, năm 2016, Lại Thanh Hương bất ngờ thừa nhận "bắt cá hai tay" trong lúc hẹn hò siêu mẫu Vũ Mạnh Hiệp. Ảnh: NVCC Lại Thanh Hương không ngần ngại nhận sai với Vũ Mạnh Hiệp dù bị mọi người chê cười. Ảnh: FBNV Sau ồn ào "ngoại tình", Lại Thanh Hương và Vũ Mạnh Hiệp tái hợp bởi cùng tích cực hàn gắn tình cảm. Ảnh: FBNV Trước ồn ào mặc gợi cảm chụp ảnh bên cầu thủ của U23 Việt Nam, Lại Thanh Hương vẫn giữ im lặng. Trước đó, chân dài 9x từng lên tiếng cổ vũ U23 Việt Nam: "Hy vọng mọi điều thuận lợi tới với các em. Cả nước đang hướng về các em, dù thắng hay không thắng thì các em cũng rất tuyệt vời". Xem clip "Người hâm mộ đón U23 Việt Nam tại sân bay Nội Bài". Nguồn: Youtube

