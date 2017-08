Ngắm sao Hàn thuở chập chững vào nghề

Năm 1988, Cha Seung Won lần đầu tiên bước chân trên sàn catwalk và trở thành người mẫu thế hệ thứ 18 của Hàn Quốc. Gần 10 năm sau, năm 1997, Cha mới thử sức với điện ảnh bằng vai diễn trong phim sitcom New York Story. Nhìn hình ảnh sao Hàn thuở chập chững vào nghề với hiện tại khác nhau một trời một vực. Lee Jung Jae đầu quân cho công ty quản lý mẫu CF vào năm 1993 và lần đầu làm mẫu cho thương hiệu Chocolate Crunky. Cùng năm đó, Lee bắt đầu nghiệp diễn trong bộ phim điện ảnh Young Man và Feeling. So Ji Sub and Song Seung Hun cùng làm người mẫu cho CF và cùng xuất hiện trong quảng cáo của thương hiệu jeans nổi tiếng Storm. Hai nam tài tử xứ Hàn là hai người mẫu thế hệ đầu tiên của CF và đến năm 1996 cả hai lại cùng nhau xuất hiện trong bộ phim đầu tiên Three Men, Three Women. Trước khi trở thành ngôi sao điện ảnh xứ Hàn, năm 1996 Kim Ha Neul cũng đầu quân cho công ty người mẫu CF. Hai năm sau, cô xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Bye Joon và dần khẳng định tài năng trong bộ môn nghệ thuật thứ 7. Năm 1994, sau khi đạt giải nhất trong cuộc thi Miss Binggrae Beauty Pageant, Kim So Yeon bước chân vào làng giải trí với tư cách người mẫu. Cùng năm đó, Kim So Yeon nhận được lời mời làm diễn viên trong phim Dinosaur Teacher. Ngay từ thời sinh viên Gong Hyo Jin đã gây chú ý khi làm mẫu cho một loạt thương hiệu nước ngọt, đồ ăn nhanh. Năm 1999 Gong Hyo Jin bắt đầu nghiệp diễn và trở thành một ngôi sao. So với thời còn làm mẫu, cô đã nổi tiếng và xinh đẹp hơn rất nhiều. Khi còn là người mẫu cho CF, Kim Min Hee chưa thực sự gây chú ý bởi nhan sắc bình thường, thân hình không hấp dẫn. Nhưng đến khi trở thành diễn viên vào năm 1999, Kim Min Hee mới thực sự nổi tiếng và dung nhan cũng đẹp lên rất nhiều. Năm 1998, Shin Mina là thế hệ người mẫu đầu tiên của tạp chí tuổi teen nổi tiếng Hàn Quốc Kiki. Nhưng phải đến năm 2001 khi tham gia bộ phim đầu tiên Beautiful Days, cô mới thực sự được nhiều người biết tới. Vẻ ngoài của nam tài tử Jo In Sung khi còn làm mẫu và khi đã trở thành một ngôi sao điện ảnh khác nhau một trời một vực. Từ một anh chàng có vẻ ngoài ngổ ngáo, Jo In Sung đã biến thành hình ảnh một quý ông lịch lãm. Lee Min Ki làm người mẫu từ khi anh còn học trung học và cũng từ đó phong cách thời trang của anh đã rất ấn tượng. Khi chuyển sang làm diễn viên, Lee Min Ki vẫn tiếp tục làm mẫu. Kim Woo Bin từng làm người mẫu trong các trung tâm thương mại, rồi xuất hiện trên sàn catwalk của Tuần lễ Thời trang Seoul Xuân Hạ 2009. Hai năm sau, anh chuyển hẳn sang nghề diễn sau vai diễn đầu tiên trong White Chrismast. Lee Sung Kyung trở thành người mẫu chuyên nghiệp sau khi tham gia một vài cuộc thi người mẫu. Năm 2014, Lee Sung Kyung lần đầu tham gia đóng phim It's Okay, That's Love và lập tức gây chú ý. 16 tuổi, Lee Jong Suk đã trở thành người mẫu và bắt đầu nghiệp diễn với bộ phim School 2013.

