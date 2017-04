Ngắm nhan sắc bạn cùng phòng của Nguyễn Thị Thành

Tham gia cuộc thi Miss Eco International 2017 - Hoa hậu Môi trường Quốc tế 2017, Nguyễn Thị Thành đang ở chung phòng với đại diện của Myanmar - May Myat Noe Khin. Ảnh: BTC Mối quan hệ giữa Nguyễn Thị Thành và người đẹp này rất thân thiết. Ảnh: Missosology Theo Missuniversemyanmar, May - bạn cùng phòng của Nguyễn Thị Thành hiện là một huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ. Ảnh: Missosology Sở hữu gương mặt xinh đẹp nhưng đại diện của Myanmar lại có điểm yếu là chiều cao khiêm tốn (1m63). Ảnh: Missosology Cô vừa trải qua một số phần thi phụ: tài năng, trình diễn trang phục áo tắm.... Ảnh: Missosology Đáng chú ý, May đã lọt top 10 phần thi tài năng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Quốc tế 2017. Ảnh: Missosology Trước cuộc thi Hoa hậu Môi trường Quốc tế 2017, May từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar 2016. Ảnh: Missosology Đáng tiếc, bạn cùng phòng của Nguyễn Thị Thành ở Ai Cập trắng tay tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar 2016. Ảnh: Missosology Theo Missuniversemyanmar, May từng đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Loikaw 2016 (Loikaw là thủ phủ bang Kayah, Myanmar). Ảnh: FBNV Đại diện của Myanmar tại cuộc thi Hoa hậu Môi trường Quốc tế 2017 sở hữu số đo 3 vòng: 81- 53 - 91, nặng 46 kg. Ảnh: FBNV Người đẹp 9x không để lại quá nhiều dấu ấn trong những ngày đầu cuộc thi. Ảnh: FBNV Đại diện của Myanmar và Nguyễn Thị Thành đang tất bật chuẩn bị cho chung kết Hoa hậu Môi trường Quốc tế 2017 sẽ diễn ra vào ngày 14/4 sắp tới. Ảnh: FBNV

Tham gia cuộc thi Miss Eco International 2017 - Hoa hậu Môi trường Quốc tế 2017, Nguyễn Thị Thành đang ở chung phòng với đại diện của Myanmar - May Myat Noe Khin. Ảnh: BTC Mối quan hệ giữa Nguyễn Thị Thành và người đẹp này rất thân thiết. Ảnh: Missosology Theo Missuniversemyanmar, May - bạn cùng phòng của Nguyễn Thị Thành hiện là một huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ. Ảnh: Missosology Sở hữu gương mặt xinh đẹp nhưng đại diện của Myanmar lại có điểm yếu là chiều cao khiêm tốn (1m63). Ảnh: Missosology Cô vừa trải qua một số phần thi phụ: tài năng, trình diễn trang phục áo tắm.... Ảnh: Missosology Đáng chú ý, May đã lọt top 10 phần thi tài năng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Quốc tế 2017 . Ảnh: Missosology Trước cuộc thi Hoa hậu Môi trường Quốc tế 2017, May từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar 2016. Ảnh: Missosology Đáng tiếc, bạn cùng phòng của Nguyễn Thị Thành ở Ai Cập trắng tay tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar 2016. Ảnh: Missosology Theo Missuniversemyanmar, May từng đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Loikaw 2016 (Loikaw là thủ phủ bang Kayah, Myanmar). Ảnh: FBNV Đại diện của Myanmar tại cuộc thi Hoa hậu Môi trường Quốc tế 2017 sở hữu số đo 3 vòng: 81- 53 - 91, nặng 46 kg. Ảnh: FBNV Người đẹp 9x không để lại quá nhiều dấu ấn trong những ngày đầu cuộc thi. Ảnh: FBNV Đại diện của Myanmar và Nguyễn Thị Thành đang tất bật chuẩn bị cho chung kết Hoa hậu Môi trường Quốc tế 2017 sẽ diễn ra vào ngày 14/4 sắp tới. Ảnh: FBNV