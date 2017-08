Ngắm loạt mỹ nhân đại diện nhan sắc Việt thi quốc tế 2017

Á hậu Huyền My sẽ đại diện nhan sắc Việt thi quốc tế năm 2017. Theo đó, người đẹp sinh năm 1995 sẽ tranh tài tại cuộc thi Miss Grand International 2017 (Hoa hậu Hòa bình Thế giới). Huyền My sở hữu chiều cao 1m74 cùng số đo 3 vòng: 83 - 62 -93. Hình thể của cô được xem đạt chuẩn để đại diện nhan sắc Việt tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế. Kể từ khi được chọn thi Hoa hậu Hoà bình Thế giới, Á hậu Huyền My đã tích cực chuẩn bị cho cuộc thi. Cô trau dồi khả năng ngoại ngữ, nâng cao khả năng trình diễn và luôn cố gắng duy trì vóc dáng chuẩn. Hoa hậu Việt Nam 2016 - Đỗ Mỹ Linh được chọn là đại diện của Việt Nam trong cuộc thi Miss World 2017 (Hoa hậu Thế giới) sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11 sắp tới. Đỗ Mỹ Linh sở hữu chiều 1m71 và số đo 3 vòng: 87-61-94. Sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, cô vẫn giữ được nét đẹp thanh lịch nhưng có phần gợi cảm hơn nhiều. Ngoài vốn tiếng anh lưu loát, Đỗ Mỹ Linh còn thông minh khi thực hiện một quỹ từ thiện cho nạn nhân chất độc màu da cam cho phần thi Hoa hậu Nhân ái trong khuôn khổ của cuộc thi. Á hậu Hà Thu là một trong những mỹ nhân Việt được chọn thi hoa hậu quốc tế năm nay. Cụ thể, cô sẽ tranh tài tại cuộc thi Miss Earth 2017 (Hoa hậu Trái đất). Hà Thu sở hữu chiều cao 1m71 và số đo 3 vòng: 85 – 60 – 90. Ngoài nhan sắc, người đẹp gốc Huế tự tin về khả năng giao tiếp tiếng Anh với bạn bè quốc tế. Trước Hoa hậu Trái đất 2017, Hà Thu từng lọt top 14 cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2015 và giành ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014. Á hậu Thùy Dung chính thức trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss International 2017 (Hoa hậu Quốc tế). Cô cao 1m71, nặng 50 kg và có số đo ba vòng: 84-62-90. Sau gần 1 năm giành ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, Thùy Dung ngày càng đẹp mặn mà, quyến rũ. Ngoài ra, cô còn giỏi ngoại ngữ. Thông minh, xinh đẹp, Thùy Dung được kỳ vọng nối tiếp thành công của Thuý Vân - người đẹp giành ngôi vị Á hậu 3 cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2015.

Á hậu Huyền My sẽ đại diện nhan sắc Việt thi quốc tế năm 2017. Theo đó, người đẹp sinh năm 1995 sẽ tranh tài tại cuộc thi Miss Grand International 2017 (Hoa hậu Hòa bình Thế giới). Huyền My sở hữu chiều cao 1m74 cùng số đo 3 vòng: 83 - 62 -93. Hình thể của cô được xem đạt chuẩn để đại diện nhan sắc Việt tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế. Kể từ khi được chọn thi Hoa hậu Hoà bình Thế giới, Á hậu Huyền My đã tích cực chuẩn bị cho cuộc thi. Cô trau dồi khả năng ngoại ngữ, nâng cao khả năng trình diễn và luôn cố gắng duy trì vóc dáng chuẩn. Hoa hậu Việt Nam 2016 - Đỗ Mỹ Linh được chọn là đại diện của Việt Nam trong cuộc thi Miss World 2017 (Hoa hậu Thế giới) sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11 sắp tới. Đỗ Mỹ Linh sở hữu chiều 1m71 và số đo 3 vòng: 87-61-94. Sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, cô vẫn giữ được nét đẹp thanh lịch nhưng có phần gợi cảm hơn nhiều. Ngoài vốn tiếng anh lưu loát, Đỗ Mỹ Linh còn thông minh khi thực hiện một quỹ từ thiện cho nạn nhân chất độc màu da cam cho phần thi Hoa hậu Nhân ái trong khuôn khổ của cuộc thi. Á hậu Hà Thu là một trong những mỹ nhân Việt được chọn thi hoa hậu quốc tế năm nay. Cụ thể, cô sẽ tranh tài tại cuộc thi Miss Earth 2017 (Hoa hậu Trái đất). Hà Thu sở hữu chiều cao 1m71 và số đo 3 vòng: 85 – 60 – 90. Ngoài nhan sắc, người đẹp gốc Huế tự tin về khả năng giao tiếp tiếng Anh với bạn bè quốc tế. Trước Hoa hậu Trái đất 2017, Hà Thu từng lọt top 14 cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2015 và giành ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014. Á hậu Thùy Dung chính thức trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss International 2017 (Hoa hậu Quốc tế). Cô cao 1m71, nặng 50 kg và có số đo ba vòng: 84-62-90. Sau gần 1 năm giành ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, Thùy Dung ngày càng đẹp mặn mà, quyến rũ. Ngoài ra, cô còn giỏi ngoại ngữ. Thông minh, xinh đẹp, Thùy Dung được kỳ vọng nối tiếp thành công của Thuý Vân - người đẹp giành ngôi vị Á hậu 3 cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2015.