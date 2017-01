Natalie Portman xứng danh sao nữ tuổi Dậu thông minh nhất Hollywood

Natalie Portman là nữ diễn viên Mỹ gốc Israel nổi tiếng ở Hollywood. Không sở hữu vóc dáng với ba vòng sexy, bắt mắt, nhưng Natalia vẫn nổi tiếng nhờ tài năng diễn xuất và trí thông minh vượt trội. (Ảnh: Internet) Chính nữ diễn viên sinh năm 1981 tự nhận mình là "thông minh hơn 1 ngôi sao điện ảnh". Năm 2003 Natalie tốt nghiệp cử nhân ngành tâm thần học tại Đại học Harvard trong thời gian đóng phim Star Wars. “Tôi không quan tâm việc học hành có làm hỏng sự nghiệp của tôi. Nhưng tôi muốn mình được thông mình hơn một ngôi sao điện ảnh”, nữ diễn viên tâm sự. (Ảnh: Internet) Năm 2004, Portman trở lại Israel để lấy bằng tốt nghiệp Trường Đại học Hebrew của Jerusalem. Tháng 3/2006 cô là giảng viên thỉnh giảng tại một khóa học tại Đại học Columbia về chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa chống khủng bố. Ngoài tiếng Do Thái và Anh, Portman còn thành thạo tiếng Pháp, Nhật, Đức, Ả rập. (Ảnh: Internet) Tài năng của Natalie Portman đã được ghi nhận bằng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc giải Quả Cầu Vàng 2005 cho vai diễn trong Closer và Nữ diễn viên chính xuất sắc giải Oscar 2010 với vai diễn trong Thiên nga đen. Ngoài diễn, Natalie còn thử sức mình làm đạo diễn, bộ phim Eve của cô đã được chọn chiếu mở màn tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 65. (Ảnh: Vanity Fair) Danh tiếng và tài năng nên Natalie đã được mời làm ban giám khảo Liên hoan Phim Cannes 2008. Cô là thanh viên ban giám khảo trẻ nhất của LHP này. (Ảnh: Internet) Portman là người ăn chay kể từ thời thơ ấu và là một người vận động cho quyền động vật. Cô không ăn sản phẩm từ động vật hoặc mặc áo lông thú, lông, hoặc da động vật. "Tất cả các đôi giày của tôi là từ hãng Target và Stella McCartney". (Ảnh: starschanges) So với các ngôi sao Hollywood khác, Natalie Portman có một cuộc sống giản dị và nghiêm túc hơn rất nhiều. Cuộc sống riêng của cô không ồn ào, không scandal mà thanh thản và đều đều như một công chức. (Ảnh: JustJared) Chia tay bạn trai, nam ca sĩ Devendra Banhart vào tháng 9/2008, Natatie Portman bắt đầu hẹn hò nam diễn viên múa ballet Benjamin Millepied vào năm 2009. Hai người gặp nhau khi đóng phim Thiên nga đen, Benjamin là biên đạo múa cho bộ phim. Năm 2011 Natalie sinh con trai đầu lòng và đến đầu năm 2012 cô và Benjamin mới tổ chức đám cưới bí mật theo đạo Do thái ở California. (Ảnh: New York Daily News) Hiện Natalie Portman đang mang thai đứa con thứ hai và cô được khen là càng ngày càng xinh đẹp và trẻ trung hơn. (Ảnh: Hello!)

