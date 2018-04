Mỹ Tâm, Khởi My khiến hàng nghìn khán giả Cần Thơ phấn khích

Mỹ Tâm tham gia đêm nhạc "Bến bờ yêu thương" ở Cần Thơ tối 22/4. "Họa mi tóc nâu" vừa xuất hiện đã làm Sân vận động náo loạn, nhiều tiếng la hét vang dội vì sự phấn khích của người hâm mộ. Giọng ca Đà Nẵng mang đến loạt bản hit đình đám trong thời gian qua như "Đừng hỏi em vì sao", "Trắng đen", "Đâu chỉ riêng em", "Người hãy quên em đi" trong tiếng hò reo, cổ vũ không ngừng hòa của khán giả. Sân vận động Cần Thơ bùng nổ khi điệu nhạc vang lên, khán giả ở mọi độ tuổi đều hòa giọng, nhún nhảy không ngừng theo ca sĩ Mỹ Tâm.Fan của Mỹ Tâm đã cùng thắp sáng Lightstick phủ sáng khu vực khán giả. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 vừa biểu diễn, vừa liên tục nói cảm ơn người hâm mộ. Khởi My cũng không kém cạnh khoe chất giọng ngọt ngào cao vút trong ca khúc "Mẹ" của nhạc sĩ Quách Beem. Giọng ca 9X cho biết, đây là món quà mà cô muốn dành tặng cho những người mẹ và những ai đang còn mẹ hãy đừng quên nói lời yêu mẹ khi còn có thể. Khi được MC Thanh Bạch hỏi khó về việc phân chia thời gian cho công việc và ông xã thế nào, Khởi My hài hước nói: "Nếu nói 30% thì sẽ có người sẽ giận đó. Nhưng thay vì để trả lời cho câu hỏi này thì thôi để con được hát đi". Cô còn biểu diễn các bài: "100% yêu", "Trải qua" và "Break up". Từ chiều, fan của Khởi My xếp hàng đợi thần tượng. Sự phấn khích của người hâm mộ giúp các ca sĩ biểu diễn nhiệt tình hơn. Chi Dân khoe vũ đạo đẹp mắt trong ca khúc "1234", "Điều anh biết", "Yêu từ phía xa". Trên nền beatbox của MC Thanh Bạch, nam ca sĩ trổ tài vũ đạo ấn tượng và thử tài làm beatboxer, đọc rap trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Giọng ca đến từ Kiên Giang còn không ngại xuống sân khấu để tiến về phía khán đài, bắt tay cảm ơn khán giả miền Tây. Hồ Quang Hiếu trình diễn "Nhỏ ơi", "Nơi ấy con tìm về" và "Túp lều lý tưởng". Ca sĩ điển trai chia sẻ quan điểm về hạnh phúc trong tình yêu với MC Thanh Bạch: "Nếu trong tình yêu, hai người thật sự yêu nhau thì cái quan trọng nhất là cả hai phải tự làm chủ được cuộc sống và lo được cho con cái". Bằng chất giọng ngọt ngào, trầm ấm đậm chất dân ca, Phi Nhung mang đến các bản tình ca nổi tiếng về quê hương gắn liền với đời sống người dân vùng sông nước miền Tây như: "Ngợi ca quê hương", "Hành trình trên đất phù sa", "Giấc mơ cánh cò". Với "Sóc sờ bai Sóc Trăng", hòa cùng phần tung hứng của MC Thanh Bạch, giọng ca hải ngoại không ngại gửi tặng khán giả điệu múa Chăm duyên dáng. Hồ Văn Cường mang đến 2 ca khúc "Về miền Tây" và "Đêm mưa nhớ mẹ". Chất giọng trầm khàn nhưng vẫn dạt dào cảm xúc, giọng ca nhí chứng tỏ sự trưởng thành và chững chạc hơn sau 2 năm đăng quang cuộc thi hát. Xem MV "Anh chưa từng biết" của Mỹ Tâm. Nguồn Youtube:

