Mỹ nhân Kim Ji Won khiến khán giả chết lặng vì quá đẹp

Vào chiều 29/1, bộ phim điện ảnh Detective K: Secret of the Bloodsucking Demon đã có buổi họp báo ra mắt trước khi ra rạp vào 8/2 tới đây. Đây là phần 3 của loạt phim điện ảnh ăn khách Detective K. Xuất hiện tại buổi họp báo, Kim Ji Won gây ấn tượng với vẻ đẹp mong manh, thuần khiết trong chiếc váy ren trắng trang nhã, sang trọng. Các fan đã dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc trẻ trung của nữ diễn viên Hậu duệ mặt trời. Sinh năm 1992, ngay từ nhỏ, Kim Ji Won đã mong ước trở thành một diễn viên nổi tiếng có thể ca hát. Cô đã xin tham gia vào một đoàn nghệ thuật biểu diễn đường phố để rèn kỹ năng và tìm kiếm cơ hội.Mỹ nhân Kim Ji Won cũng tham gia rất nhiều khóa học piano, thanh nhạc, diễn xuất… với mong muốn có thể thực hiện ước mơ của mình. Trong một cuộc phỏng phấn với Entertainment Weekly, cô tiết lộ mình đã từng được đào tào từ hồi học lớp 9 để ra mắt với tư cách là một ca sĩ. Đầu năm 2016, Kim Ji Won được mời đảm nhận vai nữ thứ trong bộ phim truyền hình đình đám Hậu Duệ Mặt Trời. Cô hóa thân thành Trung úy Yoon Myung Joo, là con gái độc nhất của Chỉ huy Lực lượng liên quân chấp hành mệnh lệnh chiến tranh không quy ước. Vai diễn đã giúp người đẹp có một bước tiến mới trong sự nghiệp của mình. Phần 3 của Detective K lấy bối cảnh thời vua Jeongjo thế kỉ 18, chính trị rối ren, Kim Min (Kim Myung Min) và Seo Pil (Oh Dal Soo) là hai người đứng ra điều tra một loạt vụ giết người xảy ra ở Joseon. Cuộc điều tra của họ có sự giúp sức của Wol Young (Kim Ji Won).

Vào chiều 29/1, bộ phim điện ảnh Detective K: Secret of the Bloodsucking Demon đã có buổi họp báo ra mắt trước khi ra rạp vào 8/2 tới đây. Đây là phần 3 của loạt phim điện ảnh ăn khách Detective K. Xuất hiện tại buổi họp báo, Kim Ji Won gây ấn tượng với vẻ đẹp mong manh, thuần khiết trong chiếc váy ren trắng trang nhã, sang trọng. Các fan đã dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc trẻ trung của nữ diễn viên Hậu duệ mặt trời. Sinh năm 1992, ngay từ nhỏ, Kim Ji Won đã mong ước trở thành một diễn viên nổi tiếng có thể ca hát. Cô đã xin tham gia vào một đoàn nghệ thuật biểu diễn đường phố để rèn kỹ năng và tìm kiếm cơ hội. Mỹ nhân Kim Ji Won cũng tham gia rất nhiều khóa học piano, thanh nhạc, diễn xuất… với mong muốn có thể thực hiện ước mơ của mình. Trong một cuộc phỏng phấn với Entertainment Weekly, cô tiết lộ mình đã từng được đào tào từ hồi học lớp 9 để ra mắt với tư cách là một ca sĩ. Đầu năm 2016, Kim Ji Won được mời đảm nhận vai nữ thứ trong bộ phim truyền hình đình đám Hậu Duệ Mặt Trời. Cô hóa thân thành Trung úy Yoon Myung Joo, là con gái độc nhất của Chỉ huy Lực lượng liên quân chấp hành mệnh lệnh chiến tranh không quy ước. Vai diễn đã giúp người đẹp có một bước tiến mới trong sự nghiệp của mình. Phần 3 của Detective K lấy bối cảnh thời vua Jeongjo thế kỉ 18, chính trị rối ren, Kim Min (Kim Myung Min) và Seo Pil (Oh Dal Soo) là hai người đứng ra điều tra một loạt vụ giết người xảy ra ở Joseon. Cuộc điều tra của họ có sự giúp sức của Wol Young (Kim Ji Won).