Minh Hằng cưỡi mô tô phân khối lớn lên sân khấu

Tối 12/1, Minh Hằng đã thu hút sự chú ý khi tham dự chương trình Gala Festival 20 năm Làn sóng xanh. Trong chương trình, hình ảnh Minh Hằng được vệ sĩ hộ tống trên chiếc xe mô tô phân khối lớn. Với tiết mục "Break the rules", nữ ca sĩ Minh Hằng khiến cả sân vận động phấn khích khi liên tục hát nhảy cuồng nhiệt cùng vũ đoàn. Sau khi tham dự Làn sóng xanh, vào ngày 23/1 tới, Minh Hằng sẽ là nghệ sĩ Việt đầu tiên trở thành khách VIP tại lễ trao giải Edaily Culture Awards tại Hàn Quốc. Ngoài ra, cô còn có rất nhiều dự án sắp ra mắt ở lĩnh vực ca nhạc lẫn điện ảnh trong năm 2018 tới. Sau ồn ào ly hôn chồng, gái một con Thu Thuỷ trở lại đầy quyến rũ khi diện jumsuit đỏ nổi bật, biểu diễn ca khúc "Nói yêu em vậy đi". Ba thành viên nhóm nhạc 1088 – Ưng Hoàng Phúc, Nhật Tinh Anh, Vân Quang Long hiếm hoi tái hợp trên sân khấu. Cả ba tái hiện lại thời hoàng kim với liên khúc "Muộn màng". Cựu HLV The Voice – Thu Phương cũng góp mặt trong đêm nhạc vừa qua với tiết mục "Dòng sông lơ đãng". Quang Dũng vẫn giữ vẻ lịch lãm quen thuộc với ca khúc "Chuyện của tôi". Nổi tiếng là "nữ hoàng phòng trà" cùng nhiều tình khúc Bolero nổi tiếng, nhưng Lệ Quyên vẫn được nhiều khán giả trẻ yêu mến và dành nhiều sự ủng hộ vào tối qua. Hồng Nhung nối tiếp chương trình với bản hit gắn liền tên tuổi -"Cho em một ngày", Kể từ sau lần công khai phẫu thuật thẩm mỹ, Đức Phúc ngày càng đắt show và được nhièu khán giả quan tâm. Dù chưa có giải thưởng tại Làn sóng xanh nhưng nam ca sĩ vẫn được ưu ái góp mặt và biểu diễn bản hit "Ánh nắng của anh". Vy Oanh hiếm hoi trở lại sân khấu sau khi lập gia đình và lên chức làm mẹ. Xem MV "Break the rules" của Minh Hằng. Nguồn: Youtube

