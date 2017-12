Mẹ diễn viên Thiên Lộc ngất xỉu trong lễ tang con trai

Sáng 29/11, linh cữu của diễn viên Thiên Lộc được đưa đến nghĩa trang Phúc An Viên, quận 9, TP.HCM hỏa táng. Trước đó, linh cữu được đặt tại chùa Pháp Thường, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Thiên Lộc qua đời vào tối 26/12 vì bị xe tải tông khi đang di chuyển trên đường xa lộ Hà Nội đoạn thị xã Dĩ An, Bình Dương. Theo ông Thái Minh Lý, đội trưởng đội cảnh sát giao thông thị xã Dĩ An cho biết diễn viên trẻ tử vong vì thắng gấp khi đi xe máy và ngã vào bánh sau của xe container. Đưa tiễn Thiên Lộc về nơi an nghỉ cuối cùng có mẹ, anh trai, em gái anh cùng người thân và một số bạn bè thân thiết. Gia đình cho hay bố Thiên Lộc đang đi biển, chưa biết tin con trai qua đời ở tuổi 24. Sự ra đi bất ngờ của nam diễn viên trẻ khiến người thân và bạn bè đau xót. Anh trai Thiên Lộc thất thần khi linh cữu của em đưa xuống hỏa táng. Trong khi đó mẹ nam diễn viên khóc nức nở và ngất xỉu trước giờ đưa tiễn con trai. Nỗi đau mất con quá lớn khiến bà không thể đứng vững. Một người bạn của Thiên Lộc tâm sự trước đây gia đình anh khá giả nhưng vài năm gần đây gặp khó khăn vì vỡ nợ. Mẹ anh phải ra Phan Thiết làm ăn, bố đi biển. Mẹ Thiên Lộc ôm di ảnh con trai khóc đến khan tiếng. Nam diễn viên tốt nghiệp khóa K37, Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Nhờ chất giọng trầm ấm, Thiên Lộc từng có thời gian làm phát thanh viên tại đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vũng Tàu. Ngoài ra, Thiên Lộc còn tham gia ca hát, biểu diễn văn nghệ tại các chương trình thiện nguyện. Trước khi qua đời một tiếng, anh viết dòng trạng thái trên trang cá nhân: "Có bao giờ ai nghĩ về tôi? Chỉ có tôi là nhớ đơn phương thôi". Những người bạn thân của nam diễn viên cũng đến đưa tiễn. Sự ra đi đột ngột của bạn khiến mọi người không kìm được nước mắt. Trong tâm trí bạn bè, Thiên Lộc là người hiền lành, tốt tính. Xem video chương trình "Kỳ tài lộ diện". Nguồn Youtube:

