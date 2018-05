Lý do kết hôn thú vị của 10 cặp đôi nổi tiếng Hollywood

Tom Brady - Gisele Bundchen: Nhiều người hỏi làm thế nào một cầu thủ bóng đá và một siêu mẫu lại quen và kết hôn với nhau. Cặp đôi nổi tiếng này trả lời vì họ rất giống nhau, thực tế họ là một. John Krasinski - Emily Blunt là một trong những cặp đôi đáng yêu nhất của Hollywood. Họ quen nhau khi Emily đóng phim do John làm đạo diễn kiêm diễn viên. Emily nói: "Chúng tôi đã đính hôn sau 10 tháng hẹn hò, nhưng tôi nghĩ chúng tôi có thể biết trước được điều này". Meghan Markle - Hoàng tử Harry cũng là cặp đôi có chuyện tình khá tuyệt vời. Hoàng tử William - Kate Middleton: Họ gặp nhau ở trường đại học và cái kết viên mãn của mối tình này là đám cưới. Chris Hemsworth - Elsa Pataky Googled: Cặp đôi quyết định kết hôn sau một kỳ nghỉ. Chris nói rằng: "Không hề có một kế hoạch nào khi tôi cầu hôn. Chúng tôi đang đi nghỉ và chúng tôi đã nghĩ 'tại sao chúng ta cũng không kết hôn nhỉ?". David - Victoria Beckham: Trước khi gặp nhau, David nhìn thấy Victoria trên ti vi và lập tức đã muốn yêu cô từ khoảnh khắc đó. Justin Timberlake - Jessica Biel cầu hôn nhau qua điện thoại. Gwen Stefani - Blake Shelton gặp nhau ở mùa giải 7 của cuộc thi The Voice sau đó họ quyết định đến với nhau. Will Smith và Jada Pinkett Smith đã ở bên nhau một thời gian rất dài, thậm chí trước khi họ kết hôn. Jada gặp chồng cô khi mới 19 tuổi. Mãi sau này họ mới yêu nhau. Ryan Reynolds - Blake Lively: Cả hai đóng cùng một bộ phim nhưng lại không yêu nhau ngay sau đó. Khi bộ phim kết thúc, Ryan hẹn hò với một cô gái, còn Blake cũng hẹn hò với một người đàn ông khác. Sau khi kết thúc cuộc tình của mình cả hai quyết định đến với nhau. Xem video "Đặc quyền của ngôi sao hạng A trong showbiz. Nguồn VTC14:

Tom Brady - Gisele Bundchen: Nhiều người hỏi làm thế nào một cầu thủ bóng đá và một siêu mẫu lại quen và kết hôn với nhau. Cặp đôi nổi tiếng này trả lời vì họ rất giống nhau, thực tế họ là một. John Krasinski - Emily Blunt là một trong những cặp đôi đáng yêu nhất của Hollywood. Họ quen nhau khi Emily đóng phim do John làm đạo diễn kiêm diễn viên. Emily nói: "Chúng tôi đã đính hôn sau 10 tháng hẹn hò, nhưng tôi nghĩ chúng tôi có thể biết trước được điều này". Meghan Markle - Hoàng tử Harry cũng là cặp đôi có chuyện tình khá tuyệt vời. Hoàng tử William - Kate Middleton: Họ gặp nhau ở trường đại học và cái kết viên mãn của mối tình này là đám cưới. Chris Hemsworth - Elsa Pataky Googled: Cặp đôi quyết định kết hôn sau một kỳ nghỉ. Chris nói rằng: "Không hề có một kế hoạch nào khi tôi cầu hôn. Chúng tôi đang đi nghỉ và chúng tôi đã nghĩ 'tại sao chúng ta cũng không kết hôn nhỉ?". David - Victoria Beckham: Trước khi gặp nhau, David nhìn thấy Victoria trên ti vi và lập tức đã muốn yêu cô từ khoảnh khắc đó. Justin Timberlake - Jessica Biel cầu hôn nhau qua điện thoại. Gwen Stefani - Blake Shelton gặp nhau ở mùa giải 7 của cuộc thi The Voice sau đó họ quyết định đến với nhau. Will Smith và Jada Pinkett Smith đã ở bên nhau một thời gian rất dài, thậm chí trước khi họ kết hôn. Jada gặp chồng cô khi mới 19 tuổi. Mãi sau này họ mới yêu nhau. Ryan Reynolds - Blake Lively: Cả hai đóng cùng một bộ phim nhưng lại không yêu nhau ngay sau đó. Khi bộ phim kết thúc, Ryan hẹn hò với một cô gái, còn Blake cũng hẹn hò với một người đàn ông khác. Sau khi kết thúc cuộc tình của mình cả hai quyết định đến với nhau. Xem video "Đặc quyền của ngôi sao hạng A trong showbiz. Nguồn VTC14: