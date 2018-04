Loạt sao Hollywood có con hơn hẳn về nhan sắc lẫn sự nghiệp

Jon Voight và Angelina Jolie có lẽ là một trong những cặp cha con giống nhau nổi tiếng nhất Hollywood. Song, người ta biết đến Angelina nhiều hơn cha cô.

Clint Eastwood là cha của Scott - người tham gia diễn xuất trong những bộ phim ăn khách: The Longest Ride, Suicide Squad, The Fate of the Furious, Gran Torino.

Kevin Bacon có cô con gái tên Sosie. Mặc dù ngôi sao Hollywood này không mấy bảnh bao nhưng con gái ông vẫn được đánh giá rất cao về nhan sắc.

Susan Sarandon là diễn viên chính trong một số tác phẩm kinh điển như: Thelma & Louise, The Rocky Horror Picture Show,... Nhan sắc của cô đã được di truyền cho con gái Eva, dĩ nhiên Eva cũng có một sự nghiệp diễn xuất đáng nể.

Jack Nicholson gặt hái nhiều thành công với những vai diễn trong As Good As It Gets, The Departed,…Ông có một cô con gái vô cùng xinh đẹp tên là Loraine. Cô rất thành công với nghề sản xuất phim.

Melanie Griffith làm việc trong ngành công nghiệp giải trí nhiều thập kỷ. Con gái cô - Dakota Johnson cũng có sự nghiệp nở rộ với vai diễn Anastasia Steel trong Fifty Shades of Grey.

Eddie Murphey thủ vai chính trong vô số bộ phim như: Coming To America, Norbit, Shrek và Beverly Hills Cop. Ông có 9 người con, trong đó Bria Murphey nổi trội cả về nhan sắc và sự nghiệp.

Ngôi sao Pamela Anderson là một người mẫu nóng bỏng. Cô có với chồng cũ một người con trai là Tommy Lee. Anh thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ mình và có sự nghiệp thành công.

Robin Williams đã qua đời ở tuổi 63 vào năm 2014. Cô con gái Zelda của ông không chỉ xinh đẹp mà còn là một diễn viên xuất sắc.

Jerry Hall là cựu siêu mẫu nổi tiếng, hiện kết hôn với tỷ phú Rupert Murdoch. Con gái riêng của cô - Georgia May 26 tuổi sở hữu khuôn mặt với tỷ lệ vàng và cũng trở thành một người mẫu đắt show.

Bono đã di truyền thành công gen của mình cho con gái cả Eve. Cô có một vẻ đẹp khó cưỡng lại. Điều đó phần nào giúp cô tiến xa với nghề diễn viên.

Steven được biết đến với vai trò sản xuất phim với những tác phẩm đình đám như E.T. The Extra-Terrestrial, Jaws, Schindler's List. Tuy nhiên con gái ông - Destry Allen lại thành công với nghề người mẫu. Xem video "Top sao Hollywood có thu nhập cao nhất". Nguồn Youtube:

