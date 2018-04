Loạt sao Hàn ra mặt ủng hộ cộng đồng chuyển giới, đồng tính

Hansol bày tỏ sự ủng hộ với cộng đồng LGBT trên các trang mạng xã hội như SNS, Instagram. Chaeyoung từng xem một bộ phim có tên Carol nói về tình yêu của hai người phụ nữ. Đồng thời cô cũng khuyến khích người hâm mộ cởi mở hơn với cộng động LGBT. Trước khi phát hành bài hát "Do not Look at Me Like That" của Song Ji Eun, Bang Yong Guk đã viết lời cho bài hát này. Công ty giải trí TS Entertainment cho biết, bài hát nói về tình yêu mà xã hội vẫn thường chỉ trích. Tháng 4/2014, Seventeen Vernon chia sẻ với người hâm mộ bộ phim "Moonlight" nói về cộng đồng LGBT mà anh đã xem với mẹ mình. Eric Nam cũng là một trong những ngôi sao nổi tiếng ở Hàn Quốc luôn ủng hộ cộng đồng LGBT. Sau vụ bê bối blackface mà MAMAMOO phải đối mặt, để thực hiện blackface cho Bruno Mars tại buổi hòa nhạc, họ đã tải lên một lời xin lỗi trên trang Facebook với nội dung: "Chúng tôi yêu mến và sẽ chăm sóc cho tất cả mọi người thuộc mọi sắc tộc, giới tính, tôn giáo và giới tính". Wonho của MONSTA X nói rằng, mẫu người lý tưởng của anh là người có thể nấu ramen thật ngon. Với anh giới tính không quan trọng. NU'EST Ren cũng ra mặt ủng hộ cộng đồng LGBT. Năm 2016, trong một chiến dịch quảng cáo trực tuyến tại Trung Quốc, Ren đã mặc trang phục nữ giới. Sau đó, anh đã đăng chúng lên Twitter và Instagram. Năm 2015, Crush và Planet Shiver đã hợp tác và phát hành "Rainbow". MV được làm với nội dung dựa trên cuộc sống của những người thuộc cộng đồng LGBT. Dongwan - thành viên của Shinhwa đã đóng vai Hedwig trong vở nhạc kịch "Hedwig and the Angry Inch" - vai diễn là một ngôi sao nhạc rock phi giới tính. Trong cuộc phỏng vấn nói về vai diễn của mình, Dongwan nói rõ anh ủng hộ cộng đồng đồng tính: "Tôi không phải là người đồng tính, nhưng tôi muốn vấn đề này sẽ được công nhận". (Ảnh: Allkpop) Xem video "Hương Giang trả lời phỏng vấn sau đăng quang Hoa hậu Chuyển giới". Nguồn VTV

