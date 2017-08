Loạt quán quân The Voice, Vietnam idol chìm nghỉm do đâu?

Những năm gần đây, truyền hình nở rộ những cuộc thi, game show thực tế tìm kiếm tài năng và đồng nghĩa, hàng ngàn thí sinh chen chân mong tìm kiếm danh vọng từ các cuộc thi này. Tuy vậy, không ít quán quân truyền hình thực tế chỉ tỏa sáng được một lần vào đêm chung kết và từ đó dần bị lãng quên. Ảnh: Zingnews. Vũ Thảo My: Là cái tên hot của The Voice 2013 khi hội tụ đủ yếu tố phần nhìn và phần nghe, nhưng rồi sau khi đạt ngôi vị cao nhất, Thảo My cũng hoàn toàn chìm nghỉm. Cô không ra sản phẩm âm nhạc nào đủ chất lượng để khán giả có thể nhớ đến. Ảnh: Saostar. Lý giải cho điều này có thể là do Thảo My tuổi đời còn rất trẻ, cô bé vẫn chưa đủ bản lĩnh để bước chân vào showbiz một cách độc lập. Trong một số bài phỏng vấn, Thảo My cũng giải thích rằng muốn tập trung vào việc học rồi sẽ phát triển sự việc sau. Ảnh: Ringring. Tuy vậy, chiến lược của Quán quân The Voice 2013 có vẻ không khả quan bởi ngày trở lại và ra sản phẩm “Buông” dù được khen ngợi nhưng nó vẫn không đủ sức hút để trở thành hit trong làng nhạc Việt. Ảnh: Zingnews. Yasuy: Cái tên Yasuy bước lên đỉnh vinh quang trong chung kết Vietnam Idol 2012 dù gây nhiều tranh cãi nhưng anh chàng đến từ vùng đất Tây Nguyên vẫn nhận được cảm tình từ khán giả với vẻ ngoài chân chất lành tính của mình. Ảnh: Vtvnews. Nếu như Yasuy biết nắm lấy cơ hội này để phát triển sự nghiệp thì có lẽ anh chàng đã thành công. Tiếc là sau khi đăng quang ngôi vị quán quân, Yasuy không ra được sản phẩm nào chất lượng. Trái lại, nam ca sĩ vướng scandal ầm ĩ chuyện con rơi và bị chỉ trích gay gắt. Giờ đây, Yasuy hoàn toàn chìm nghỉm trong showbiz. Ảnh: Giadinh. Nhật Thủy: Quán quân gần đây nhất của Vietnam Idol là Nhật Thủy cũng không thể tạo được bước đột phá sau khi rời chương trình này. Sau Vietnam Idol, tham gia “Gương mặt thân quen”, cô gái Nam Định vẫn không kéo lại được sự chú ý của dư luận. Ảnh: Baophunu. Bên cạnh đó, có thể do tính cách khá khép kín và lặng lẽ khiến cô nàng khó giữ được độ hot. Ảnh: Zingnews. Quốc Thiên: Đoạt giải Quán quân Vietnam Idol 2008, hiện nay Quốc Thiên vẫn hoạt động trong showbiz nhưng cũng chỉ nửa chìm nửa nổi. Nổi với những ai đã theo dõi con đường nghệ thuật của anh từ trước, nhưng với những khán giả mới thì Quốc Thiên vẫn là một cái tên xa lạ. Ảnh: Vietbao. Sau khi trở thành quán quân, Quốc Thiên vẫn chịu khó ra album nhưng không mấy thành công. Nguyên nhân có thể là anh chưa có bệ phóng đủ mạnh để lăng xê tên tuổi, mặt khác chỉ quanh quẩn một dòng nhạc, chưa tạo được bước đột phá khiến nam ca sĩ khó chạm tay đến danh vọng. Ảnh: Saigongiaiphong.

