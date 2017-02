Loạt ảnh quyến rũ của siêu mẫu Alessandra Ambrosio

Alessandra Ambrosio, sinh năm 1981, là người mẫu Brazil nổi tiếng. Mọi người biết nhiều tới cô với tư cách thiên thần Victoria’s Secret. (Ảnh: Stylecaster) Sở hữu nhan sắc tuyệt vời cùng thân hình chuẩn với chiều cao 1m76, số đo ba vòng 86-63,5-87, Alessandra Ambrosio được mệnh danh là siêu mẫu tuổi Dậu quyến rũ nhất. (Ảnh: Instyle) Cũng chính vì thế mà cô luôn có mặt trong các bảng xếp hạng nhan sắc do các tạp chí bình chọn như 100 Người đẹp nhất thế giới 2007 của tạp chí People. (Ảnh: Instyle) Mặc dù sở hữu vẻ đẹp không tì vết nhưng Ambrosio luôn thấy không hài lòng với cái tai của mình. Năm 11 tuổi cô đã phẫu thuật thẩm mỹ để có cái tai đẹp hơn. Tuy nhiên cuộc phẫu thuật này đã khiến Ambrosio bị biến chứng và trải nghiệm tồi tệ đó đã khiến cô không đủ can đảm để làm bất cứ phẫu thuật thẩm mỹ nào kể từ đó. (Ảnh: Instagram) Năm 2012, người đẹp Brazil được Forbes xếp thứ 6 trong danh sách Người mẫu có thu nhập cao nhất với 6,6 triệu USD trong năm đó. Trước đó năm 2011 cô cũng được Forbes xếp vị trí thứ 5 trong danh sách này với thu nhập khoảng 5 triệu USD.(Ảnh: StyleBistro) Thiên thần Victoria’s Secret bắt đầu nghiệp mẫu từ năm 12 tuổi. Năm 14 tuổi, cô là 1 trong 20 thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi Elite Model Look của Brazil. (Ảnh: Pinterest) Là gương mặt mẫu nổi bật trong làng thời trang nên không có gì ngạc nhiên cô luôn được các thương hiệu nổi tiếng "chọn mặt gửi vàng" như: Gucci, Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Oscar de la Renta, Christian Dior, Escada, Fendi, Giorgio Armani… (Ảnh: Getty Images) Danh tiếng nổi như cồn nên năm 2004, siêu mẫu tuổi Dậu quyết định kinh doanh dòng sản phẩm đồ bơi mang tên Alessandra Ambrosio by Sais. Trong tháng đầu tiên mở bán, cô đã bán được 10.000 sản phẩm. (Ảnh: Popsugar) Năm 2006, người đẹp Brazil được chọn là người phát ngôn đầu tiên của dòng sản phẩm PINK của Victoria’s Secret. Năm 2008, mặc dù đang mang thai đứa con đầu lòng được 3 tháng, Ambrosio vẫn sải bước trên sàn catwalk Victoria’s Secret Fashion Show. Đến show năm sau, vừa sinh con không bao lâu cô đã lại tiếp tục tự tin tỏa sáng. (Ảnh: Getty Images) Năm 2012 và 2014 Ambrosio vinh dự được chọn là thiên thần mặc chiếc áo lót Fantasy Bra trị giá 2,5 triệu USD. (Ảnh: 123RF) Ngoài nghề mẫu, Alessandra Ambrosio còn tham gia một số show truyền hình nhưng không gây tiếng vang. (Ảnh: rediff) Sự nghiệp hanh thông, cuộc sống riêng của Alessandra Ambrosio cũng rất êm đềm và là một trong những siêu mẫu hạnh phúc nhất. Năm 2008, người mẫu sinh năm 1981 đính hôn với doanh nhân Jamie Mazur, người sáng lập ra thương hiệu jeans RE/DONE. Hai người có với nhau hai con chung, bé Anja 9 tuổi và Noah 4 tuổi. (Ảnh: Getty Images)

