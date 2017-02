Lê Thúy rạng rỡ đến ủng hộ chồng ra mắt phim

Tối qua (2/2), bộ phim “Bạn gái tôi là sếp” có buổi ra mắt tại Sài Gòn. Tâm điểm của sự kiện là vợ chồng Lê Thúy - Đỗ An. Lê Thúy đến ủng hộ chồng ra mắt phim. Trong “Bạn gái tôi là sếp”, Đỗ An lần đầu chạm ngõ điện ảnh với vai nam chính. Diễn viên Huỳnh Đông cũng đến ủng hộ bà xã Ái Châu ra mắt bộ phim hài tình cảm “Bạn gái tôi là sếp”. Sự kiện diễn ra tối qua tại Sài Gòn còn có sự tham gia của khách mời: vợ chồng Lý Hải - Minh Hà. Diễn viên Kim Lý cũng là một trong số những khách mời của buổi ra mắt phim. Cũng xuất hiện tại sự kiện, diễn viên Petey Nguyễn bảnh bao, lịch lãm. Thịnh Vinh - diễn viên phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” cũng đến thưởng thức bộ phim “Bạn gái tôi là sếp”. Đóng vai nữ chính trong “Bạn gái tôi là sếp”, Miu Lê khoe vẻ gợi cảm trong bộ đầm đuôi cá tại buổi ra mắt phim. Vợ chồng Lê Khánh - Tuấn Khải cũng tham gia “Bạn gái tôi là sếp”. Trong phim, họ đóng “cặp đôi tình già oan gia”. Đỗ An, Miu Lê, Lê Khánh và Tuấn Khải rạng rỡ trên sân khấu khi giao lưu với khán giả. Ngọc Thảo và Phở Đặc Biệt cũng tham gia “Bạn gái tôi là sếp”. Trong phim, Ngọc Thảo vào vai cô nàng mộng mơ yêu say mê nhân vật của HuyMe còn Phở Đặc Biệt thủ vai “con ông cháu cha” tìm mọi cách cưa đổ Miu Lê. Nội dung “Bạn gái tôi là sếp” kể về cặp đôi Oanh (Miu Lê) và Cường (Đỗ An) phải giấu giếm cảm xúc thật của mình trong môi trường công sở cấm nhân viên hẹn hò. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là khi hai người đặt mình vào cuộc chạy đua tìm lại 240 triệu bị mất và cũng là để phân định ai là người sẽ phải nghỉ việc. Phim công chiếu vào ngày 3/2/2017.

