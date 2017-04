Không thể tin đây là tượng sáp của Trấn Thành, Isaac

Sáng 11/4, lễ khánh thành Khu trưng bày tượng sáp văn nghệ sĩ Việt Nam diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Bà Nguyễn Thị Thu – Phó chủ tịch UBND TP.HCM đến dự và cắt băng khánh thành. Nhà điêu khắc Nguyễn Văn Đông cho biết dự án này được anh ấp ủ một năm mới hoàn thiện. NSƯT Công Ninh và Trịnh Kim Chi bày tỏ sự háo hức khi Việt Nam đã có tượng sáp giống nhiều nghệ sĩ thế giới. Những tượng sáp được trưng bày nhằm tôn vinh những đóng góp của giới nghệ sĩ cho nền nghệ thuật nước nhà. Tượng sáp Trấn Thành cũng khá giống anh ngoài đời nhưng có ý kiến cho rằng thần thái của nghệ sĩ tài năng chưa được thể hiện rõ trong bức tượng. Trong khi đó, tượng sáp của Isaac lại bị chê xấu, khác xa so với cựu thành viên nhóm 365 ngoài đời. Giọng ca điển trai là nghệ sĩ trẻ nhất được tạc tượng. Ngược lại, tượng Đàm Vĩnh Hưng lại được khen toát lên thần thái của "Quý ông làng nhạc Việt". Lý Hải là nghệ sĩ đầu tiên được tạc tượng. Khi dự án này bắt đầu, nam ca sĩ đã đồng ý ngay và còn vận động đồng nghiệp tham gia. MC Đại Nghĩa hài hước cho biết anh có thêm một "người anh sinh đôi" khi đứng cạnh tượng sáp của mình. Tượng Việt Hương có vóc dáng đẹp và trẻ trung hơn so với "vợ Sáu Bảnh" ngoài đời thực. Đại Nghĩa ôm hôn tượng của nghệ sĩ Thành Lộc. Khoảng hơn 100 bức tượng được trưng bày, khán giả tham quan phải mua vé. Tượng nghệ sĩ Thanh Thủy nổi bật bởi đôi mắt biết cười và khuôn miệng tươi tắn. Tượng của vợ chồng nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Thanh Kim Huệ - Thanh Điền được ưu ái trưng bày ở phía ngoài. Nghệ sĩ Bạch Long vui sướng nói thế hệ mai sau sẽ còn nhớ đến anh từng đóng vai Tôn Ngộ Không nhờ tượng sáp. Tượng của nghệ sĩ Tấn Beo trẻ trung hơn so với anh ngoài đời nhưng vẫn toát lên vẻ duyên dáng. NSƯT Tuyết Thu thích thú khi ngắm tượng sáp của chính mình trong tài áo dài. Không ít người ngậm ngùi khi thấy tượng sáp của cố ca sĩ Minh Thuận tràn đầy năng lượng. (Ảnh: Lữ Đắc Long)

Sáng 11/4, lễ khánh thành Khu trưng bày tượng sáp văn nghệ sĩ Việt Nam diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Bà Nguyễn Thị Thu – Phó chủ tịch UBND TP.HCM đến dự và cắt băng khánh thành. Nhà điêu khắc Nguyễn Văn Đông cho biết dự án này được anh ấp ủ một năm mới hoàn thiện. NSƯT Công Ninh và Trịnh Kim Chi bày tỏ sự háo hức khi Việt Nam đã có tượng sáp giống nhiều nghệ sĩ thế giới. Những tượng sáp được trưng bày nhằm tôn vinh những đóng góp của giới nghệ sĩ cho nền nghệ thuật nước nhà. Tượng sáp Trấn Thành cũng khá giống anh ngoài đời nhưng có ý kiến cho rằng thần thái của nghệ sĩ tài năng chưa được thể hiện rõ trong bức tượng. Trong khi đó, tượng sáp của Isaac lại bị chê xấu, khác xa so với cựu thành viên nhóm 365 ngoài đời. Giọng ca điển trai là nghệ sĩ trẻ nhất được tạc tượng. Ngược lại, tượng Đàm Vĩnh Hưng lại được khen toát lên thần thái của "Quý ông làng nhạc Việt". Lý Hải là nghệ sĩ đầu tiên được tạc tượng. Khi dự án này bắt đầu, nam ca sĩ đã đồng ý ngay và còn vận động đồng nghiệp tham gia. MC Đại Nghĩa hài hước cho biết anh có thêm một "người anh sinh đôi" khi đứng cạnh tượng sáp của mình. Tượng Việt Hương có vóc dáng đẹp và trẻ trung hơn so với "vợ Sáu Bảnh" ngoài đời thực. Đại Nghĩa ôm hôn tượng của nghệ sĩ Thành Lộc. Khoảng hơn 100 bức tượng được trưng bày, khán giả tham quan phải mua vé. Tượng nghệ sĩ Thanh Thủy nổi bật bởi đôi mắt biết cười và khuôn miệng tươi tắn. Tượng của vợ chồng nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Thanh Kim Huệ - Thanh Điền được ưu ái trưng bày ở phía ngoài. Nghệ sĩ Bạch Long vui sướng nói thế hệ mai sau sẽ còn nhớ đến anh từng đóng vai Tôn Ngộ Không nhờ tượng sáp. Tượng của nghệ sĩ Tấn Beo trẻ trung hơn so với anh ngoài đời nhưng vẫn toát lên vẻ duyên dáng. NSƯT Tuyết Thu thích thú khi ngắm tượng sáp của chính mình trong tài áo dài. Không ít người ngậm ngùi khi thấy tượng sáp của cố ca sĩ Minh Thuận tràn đầy năng lượng. (Ảnh: Lữ Đắc Long)