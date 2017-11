Không phải ai cũng biết sự thật này trong tiệc cưới Song Hye Kyo

>>>> XEM video toàn cảnh đám cưới Song Joong Ki và Song Hye Kyo (nguồn YouTube):

Đám cưới thế kỷ của cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki diễn ra tốt đẹp trong chiều 31.10 với những nụ cười lẫn nước mắt hạnh phúc. Bên cạnh câu chuyện không vui về việc máy quay flycam ghi hình trong tiệc cưới là điều bất hợp pháp, vợ chồng diễn viên này đã quyết định không truy cứu trách nhiệm người vi phạm vì đó là một ngày vui và mọi chuyện đã qua.

Ảnh chụp tại đám cưới của cô dâu chú rể.

Dư âm của đám cưới ngọt ngào vẫn còn đọng lại trong lòng người hâm mộ khắp châu Á. Lễ cưới diễn ra đơn giản và gói gọn trong khoảng hơn 200 khách mời thân thiết nhất. Người ta được chứng kiến dàn sao hạng A xứ Hàn lẫn Trung Quốc tới chúc phúc cho cặp đôi Song - Song.

Tuy nhiên, có một sự thật không phải ai cũng nhận ra về dàn sao hôm ấy. Những người tình màn ảnh từng đóng chung với Song Hye Kyo như Bi Rain, Won Bin, Song Seung Heon, Kang Dong Won... đều không thấy tới dự.

Dàn người tình màn ảnh của Song Hye Kyo.

Người hâm mộ tự đi tìm lời giải đáp cho những thắc mắc đó. Với hai ông bố Bi Rain và Won Bin, hẳn có thể lý do bận chăm sóc con cái là điều khiến họ không tới dự được tiệc cưới . Bà xã Kim Tae Hee vừa hạ sinh con gái vào sáng ngày 25/10 vừa qua. Vậy nên Bi Rain càng cần ở bên vợ những lúc này.

Vậy nhưng với Song Seung Heon, Kang Dong Won đều là hai soái ca độc thân, vì bận lịch trình hay bởi một nguyên nhân nào khác khiến họ không tới dự?! Nhắc thêm rằng, Song Hye Kyo là mỹ nhân vướng tin đồn "phim giả tình thật" với các sao nam đóng cặp nhiều nhất trong làng giải trí Hàn. Người ta cũng không thấy tài tử cô đơn Kim Min Jong tới dự đám cưới của người đẹp họ Song. Dù hai người từng đóng chung Thiên thần hộ mệnh nhưng Kim Min Jong một khi đã yêu đơn phương Song Hye Kyo, sao có thể bình yên cảm xúc nhìn người ấy đi lấy chồng.

Hai mối tình công khai giữa Song Hye Kyo với hai bạn diễn Hyun Bin và Lee Byung Hun cũng kết thúc trong chia tay. Vậy nên chẳng có gì khó hiểu khi dàn sao tới dự đám cưới không có mặt hai người tình màn ảnh này. Hyun Bin hiện yêu mỹ nhân trong làng giải trí Kang So Ra còn Lee Byun Hun đã lên chức bố trẻ con.



Với Hyun Bin và Lee Byung Hun, chuyện tình đã khép lại với ngọc nữ màn ảnh Hàn.

Một thắc mắc không nhỏ của người hâm mộ đổ dồn về tài tử Jo In Sung. Anh có mối quan hệ thân thiết với cả hai vợ chồng Song - Song. Anh từng đóng chung phim truyền hình Gió mùa đông năm ấy cùng Song Hye Kyo. Tình bạn keo sơn với Song Joong Ki còn được ví như anh em ruột thịt trong hội bạn thân hay rủ nhau đi du lịch. Jo In Sung chính là người đã "nhường" vai diễn đại úy cho Song Joong Ki trong Hậu duệ mặt trời để từ đó mối tình Song - Song được chắp cánh.



Không một tấm hình nào chụp lại cảnh Jo In Sung tới dự đám cưới Song Hye Kyo. Trong khi hội bạn thân đã có mặt, gồm Lee Kwang Soo, Park Bo Geum, Cha Tae Hyun...



Jo In Sung đã tới dự tiệc cưới nhưng đi bằng cổng sau (Ảnh minh họa trong phim).

Câu trả lời được giải đáp sau đó khi một số cư dân mạng xác nhận nhìn thấy Jo In Sung tới dự tiệc cưới nhưng anh đi bằng cổng sau để tránh báo chí. Sau đó, danh sách khách mời có tên Jo In Sung cũng được đưa ra làm minh chứng. Dù không có hình ảnh của tài tử này trong đám cưới nhưng thực tế, anh đã có mặt để chúc phúc cho đôi bạn.

Cha Tae Hyun là "người tình màn ảnh" duy nhất của Song Hye Kyo có hình chụp trong đám cưới.

Không phải sao nam đóng cặp nào với Song Hye Kyo cũng "không tới dự tiệc cưới". Bên cạnh Jo In Sung, còn có Cha Tae Hyun - người từng đóng với Song Hye Kyo trong phim điện ảnh My girl and I. Anh cũng là một người bạn trong hội bạn thân của chú rể. Tuy nhiên Cha Tae Hyun vội vã có mặt trong tiệc cưới rồi lại lặng lẽ ra về sớm để tới viếng đám tang cố diễn viên Kim Joo Hyuk cùng ngày.