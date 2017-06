Không ngờ ca sĩ Thu Minh đã làm được điều tuyệt vời này

Tối 19/6, Thu Minh tham dự một sự kiện giải trí tại Hà Nội. Bất chấp thời tiết mưa gió, đường xá tắc nghẽn, cô vẫn có mặt khá đúng giờ. Thu Minh đến sự kiện khi Hà Nội gặp mưa lớn, đường xá ngập úng tại nhiều nơi. Dù thời tiết mưa gió, vẫn có hàng chục fan đội mưa đến đứng chờ để xin chụp ảnh cùng Thu Minh. Nữ ca sĩ bày tỏ niềm xúc động khi thấy tình cảm của người hâm mộ. Nhiều thành viên trong fan club của Thu Minh nhiệt tình hộ tống để hỗ trợ thần tượng. Đến tham dự sự kiện, Thu Minh bất ngờ gặp Xuân Bắc. Cả hai ngay lập tức hòa vào không khí sôi động khi Thu Minh biểu diễn hai bản hit là Phượng hoàng và Tell me why. Danh hài đất Bắc trở thành vũ công nhiệt tình nhất cổ vũ Thu Minh. Xuân Bắc trêu Thu Minh là con sâu rau, còn tự nhận mình là con bọ nét vì ăn mặc hoa lá cành. Màn nhảy nhót còn có sự tham gia của MC Phan Anh. Anh có mặt tại sự kiện từ rất sớm và cổ vũ Thu Minh rất nhiệt tình. Tối hôm trước Thu Minh thức trắng đêm để thu âm bài hát mới, chuẩn bị cho live concert Phượng hoàng sẽ diễn ra vào ngày 24/6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Hôm sau nữ ca sĩ bị delay máy bay và trải qua cơn mưa lớn nhưng vẫn rất sung sức và thể hiện vũ đạo, giọng hát chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn không giấu được sự mệt mỏi vì đang phải chạy hết tốc lực cho đêm nhạc để đời của mình. MC Phan Anh ôm eo tình tứ cùng Thu Minh nhún nhảy suốt buổi tiệc.

