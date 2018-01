Không chỉ Hoàng Thùy, loạt sao Việt này cũng vồ ếch trên sân khấu

Tối ngày 6/1, Hoàng Thùy tham gia chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Ở phần thi bikini, cô không may vồ ếch. Cú ngã khiến Hoàng Thùy ngồi hẳn xuống. Ảnh: Saostar Sau khi được bạn thi đỡ dậy, Hoàng Thùy cố gắng tiếp tục phần trình diễn của mình. Trước Hoàng Thùy, không ít sao Việt đã vồ ếch trên sân khấu. Ảnh: Saostar Minh Hằng từng gặp phải sự cố trượt ngã trên sân khấu khi biểu diễn khiến các vũ công và khán giả hốt hoảng. Ảnh: Thethaovanhoa Để chữa thẹn, Minh Hằng lập tức tạo dáng đáng yêu. Ảnh: Thethaovanhoa Biểu diễn trên sân khấu trơn trượt do trời mưa, Đông Nhi ngã sõng soài nhưng vẫn cố gắng cười tươi để trấn an fans. Ảnh: Dân Việt Sau cú ngã bất ngờ, Đông Nhi tháo giày để đi chân trần biểu diễn. Ảnh: Dân Việt Thanh Lam cũng là sao Việt vồ ếch trên sân khấu khi bị ngã dúi về phía sau trong một đêm nhạc vào năm 2012. Ảnh: Đời sống pháp luật Sau sự cố, Thanh Lam phân trần vì bản thân quá nhập tâm vào cảm xúc của lời bài hát nên không để ý. Ảnh: Đời sống pháp luật Bị chấn thương ở chân, Chi Pu té ngã trong khi biểu diễn tại liveshow 8 Bước nhảy hoàn vũ. Ảnh: Vietnamnet Dù rất đau nhưng mỹ nhân Việt này vẫn cố gắng tiếp tục trình diễn. Ảnh: Vietnamnet Anh Thúy bị vấp ngã khi bước xuống bậc thềm trên sân khấu của một đêm nhạc. Sau cú ngã, cô cuống cuồng tìm mic để trình diễn. Ảnh: Zing Nữ ca sĩ cúi đầu xin lỗi khán giả vì sự bất cẩn ảnh hưởng đến phần trình diễn. Ảnh: Zing Trúc Diễm dẫm lên vạt áo và vồ ếch trong một đêm diễn thời trang. Ảnh: Vietnamnet Rất may Trúc Diễm không bị thương sau cú ngã. Ảnh: Vietnamnet Xem video "Hoàng Thuỳ ngã khi thi áo tắm tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam". Nguồn Youtube

Tối ngày 6/1, Hoàng Thùy tham gia chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Ở phần thi bikini, cô không may vồ ếch. Cú ngã khiến Hoàng Thùy ngồi hẳn xuống. Ảnh: Saostar Sau khi được bạn thi đỡ dậy, Hoàng Thùy cố gắng tiếp tục phần trình diễn của mình. Trước Hoàng Thùy, không ít sao Việt đã vồ ếch trên sân khấu. Ảnh: Saostar Minh Hằng từng gặp phải sự cố trượt ngã trên sân khấu khi biểu diễn khiến các vũ công và khán giả hốt hoảng. Ảnh: Thethaovanhoa Để chữa thẹn, Minh Hằng lập tức tạo dáng đáng yêu. Ảnh: Thethaovanhoa Biểu diễn trên sân khấu trơn trượt do trời mưa, Đông Nhi ngã sõng soài nhưng vẫn cố gắng cười tươi để trấn an fans. Ảnh: Dân Việt Sau cú ngã bất ngờ, Đông Nhi tháo giày để đi chân trần biểu diễn. Ảnh: Dân Việt Thanh Lam cũng là sao Việt vồ ếch trên sân khấu khi bị ngã dúi về phía sau trong một đêm nhạc vào năm 2012. Ảnh: Đời sống pháp luật Sau sự cố, Thanh Lam phân trần vì bản thân quá nhập tâm vào cảm xúc của lời bài hát nên không để ý. Ảnh: Đời sống pháp luật Bị chấn thương ở chân, Chi Pu té ngã trong khi biểu diễn tại liveshow 8 Bước nhảy hoàn vũ. Ảnh: Vietnamnet Dù rất đau nhưng mỹ nhân Việt này vẫn cố gắng tiếp tục trình diễn. Ảnh: Vietnamnet Anh Thúy bị vấp ngã khi bước xuống bậc thềm trên sân khấu của một đêm nhạc. Sau cú ngã, cô cuống cuồng tìm mic để trình diễn. Ảnh: Zing Nữ ca sĩ cúi đầu xin lỗi khán giả vì sự bất cẩn ảnh hưởng đến phần trình diễn. Ảnh: Zing Trúc Diễm dẫm lên vạt áo và vồ ếch trong một đêm diễn thời trang. Ảnh: Vietnamnet Rất may Trúc Diễm không bị thương sau cú ngã. Ảnh: Vietnamnet Xem video "Hoàng Thuỳ ngã khi thi áo tắm tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam". Nguồn Youtube