Khánh Thi giữ chân được chồng trẻ Phan Hiển nhờ chiêu này

Hai năm qua, mối quan hệ của Khánh Thi và Phan Hiển được mọi người nhắc tới nhiều một phần bởi sự chênh lệch tuổi tác khá lớn giữa hai người. Khánh Thi hơn chồng 12 tuổi và chính vì lý do đó mà gia đình hai bên đã ngăn cản khi biết hai người có ý định đến với nhau. Ảnh: FBNV Kể từ khi chung sống và sinh con với Phan Hiển, Khánh Thi càng ngày càng trẻ ra. Cô được khen là trẻ hơn so với tuổi 36 và khi đứng cạnh Phan Hiển, không bị chênh lệch tuổi tác nhiều. Ảnh: FBNV Vẻ trẻ trung và đầy sức sống của Khánh Thi là một trong những "chiêu" giúp cô giữ chân chồng trẻ. Ảnh: FBNV Hình ảnh Khánh Thi bốc lửa, tràn trề sinh lực, nhiệt huyết trên sân khấu chính là hình ảnh quyến rũ nhất của cô và cũng là một trong những lý do khiến Phan Hiển bị đốn tim. Ảnh: Zing.vn Không chỉ mê mệt sắc đẹp Khánh Thi, điều khiến Phan Hiển "say" vợ chính là tài năng trong nghề và sự tin cậy trong cuộc sống. Ảnh: FBNV Ở tuổi 36, nhờ tập luyện, Khánh Thi sở hữu một thân hình săn chắc, vòng nào ra vòng đó rất bắt mắt. Vẻ đẹp hình thể của cô khiến ai nhìn thấy cũng phải bỏng mắt nên Phan Hiển không phải là ngoại lệ. Ảnh: FBNV Hai năm bên nhau và quả ngọt của cặp máy bay - phi công là cậu con trai kháu khỉnh. Ku Bi chính là cầu nối, là sợi dây tình cảm gắn kết Khánh Thi và Phan Hiển ngày thêm chặt hơn. Ảnh: ngoisao.net Mặc dù kém vợ 1 con giáp nhưng Phan Hiển lại là người rất chín chắn từ suy nghĩ tới hành động. Phan Hiển cho biết anh bỏ ngoài tai mọi lời dị nghị về mối quan hệ của anh và vợ. Nam vũ công còn chiều chuộng Khánh Thi hết mực. Ảnh: FBNV Khánh Thì dù khi ở nhà chăm con đúng kiểu bà mẹ bỉm sữa hay khi kiêu sa trên sân khấu vẫn luôn toát lên vẻ quyến rũ. Ảnh: FBNV Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển luôn rộn rã tiếng cười và hạnh phúc của họ là có thật mặc cho những lời dị nghị, đồn đoán. Ảnh: FBNV

Hai năm qua, mối quan hệ của Khánh Thi và Phan Hiển được mọi người nhắc tới nhiều một phần bởi sự chênh lệch tuổi tác khá lớn giữa hai người. Khánh Thi hơn chồng 12 tuổi và chính vì lý do đó mà gia đình hai bên đã ngăn cản khi biết hai người có ý định đến với nhau. Ảnh: FBNV Kể từ khi chung sống và sinh con với Phan Hiển, Khánh Thi càng ngày càng trẻ ra. Cô được khen là trẻ hơn so với tuổi 36 và khi đứng cạnh Phan Hiển, không bị chênh lệch tuổi tác nhiều. Ảnh: FBNV Vẻ trẻ trung và đầy sức sống của Khánh Thi là một trong những "chiêu" giúp cô giữ chân chồng trẻ. Ảnh: FBNV Hình ảnh Khánh Thi bốc lửa, tràn trề sinh lực, nhiệt huyết trên sân khấu chính là hình ảnh quyến rũ nhất của cô và cũng là một trong những lý do khiến Phan Hiển bị đốn tim. Ảnh: Zing.vn Không chỉ mê mệt sắc đẹp Khánh Thi, điều khiến Phan Hiển "say" vợ chính là tài năng trong nghề và sự tin cậy trong cuộc sống. Ảnh: FBNV Ở tuổi 36, nhờ tập luyện, Khánh Thi sở hữu một thân hình săn chắc, vòng nào ra vòng đó rất bắt mắt. Vẻ đẹp hình thể của cô khiến ai nhìn thấy cũng phải bỏng mắt nên Phan Hiển không phải là ngoại lệ. Ảnh: FBNV Hai năm bên nhau và quả ngọt của cặp máy bay - phi công là cậu con trai kháu khỉnh. Ku Bi chính là cầu nối, là sợi dây tình cảm gắn kết Khánh Thi và Phan Hiển ngày thêm chặt hơn. Ảnh: ngoisao.net Mặc dù kém vợ 1 con giáp nhưng Phan Hiển lại là người rất chín chắn từ suy nghĩ tới hành động. Phan Hiển cho biết anh bỏ ngoài tai mọi lời dị nghị về mối quan hệ của anh và vợ. Nam vũ công còn chiều chuộng Khánh Thi hết mực. Ảnh: FBNV Khánh Thì dù khi ở nhà chăm con đúng kiểu bà mẹ bỉm sữa hay khi kiêu sa trên sân khấu vẫn luôn toát lên vẻ quyến rũ. Ảnh: FBNV Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển luôn rộn rã tiếng cười và hạnh phúc của họ là có thật mặc cho những lời dị nghị, đồn đoán. Ảnh: FBNV