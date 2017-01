Khánh My học tiếng Hoa, luyện võ ở phim trường Trung Quốc

Ngay sau buổi công chiếu phim "Tình xuyên biên giới" tại Bắc Kinh, Khánh My nhận lời mời tham gia phim "Thiên môn truyện". Hiện nữ diễn viên đang có mặt tại phim trường Hàng Châu, nơi thực hiện bộ phim "Hoàn Châu cách cách" để quay hình phim điện ảnh "Thiên môn truyện". Phim do hãng Hồ Quân sản xuất. Phim có bối cảnh những năm 1920, Thiên An Môn và Lưu Việt Minh đấu đá nhau để tranh giành bản đồ châu báu. Cuộc tranh giành kéo theo cuộc chiến của nhiều bang phái và những tay đánh bạc khét tiếng thời kỳ đó. Trong phim, Khánh My vào vai Tiểu Đỗ Quyên, một minh tinh tài sắc nổi tiếng khắp các tỉnh thành. Nàng hát kinh kịch và là người của Thiên Môn, bị xoáy vào cuộc chiến tranh giành bản đồ châu báu. Diễn viên Khánh My chia sẻ đây là vai diễn rất thú vị khiến cô được học hỏi thêm nhiều. Ngoài tập hát và múa kinh kịch, Khánh My còn học múa kiếm và đánh võ để những cảnh quay đánh đấm như thật. Lần đầu vào vai cá tính, ngay từ những cảnh quay đầu tiên, Khánh My đã được thể hiện khả năng cưỡi ngựa. Diễn viên "Tình xuyên biên giới" cho biết thường xuyên xuất hiện với hình ảnh nữ tính nhưng cô lại khá mạnh mẽ ngoài đời. Diễn viên sinh năm 1991 yêu thích thể thao, những hoạt động ngoài trời nên cảnh cưỡi ngựa không làm khó người đẹp. Diễn viên chia sẻ cô làm việc liên tục trong 10 ngày dưới cái lạnh 2 độ và có những ngày mưa gió, đó là thử thách không nhỏ đối với Khánh My. Trong phim, người mẫu - diễn viên nói tiếng Hoa để không làm ảnh hưởng tiến độ quay. "Thiên môn truyện" bấm máy từ 9/1 và hoàn thành vào 21/1. Dự kiến phim sẽ ra mắt khán giả trong năm 2017. (Ảnh: Nguyễn Huy)

Ngay sau buổi công chiếu phim "Tình xuyên biên giới" tại Bắc Kinh, Khánh My nhận lời mời tham gia phim "Thiên môn truyện". Hiện nữ diễn viên đang có mặt tại phim trường Hàng Châu, nơi thực hiện bộ phim "Hoàn Châu cách cách" để quay hình phim điện ảnh "Thiên môn truyện". Phim do hãng Hồ Quân sản xuất. Phim có bối cảnh những năm 1920, Thiên An Môn và Lưu Việt Minh đấu đá nhau để tranh giành bản đồ châu báu. Cuộc tranh giành kéo theo cuộc chiến của nhiều bang phái và những tay đánh bạc khét tiếng thời kỳ đó. Trong phim, Khánh My vào vai Tiểu Đỗ Quyên, một minh tinh tài sắc nổi tiếng khắp các tỉnh thành. Nàng hát kinh kịch và là người của Thiên Môn, bị xoáy vào cuộc chiến tranh giành bản đồ châu báu. Diễn viên Khánh My chia sẻ đây là vai diễn rất thú vị khiến cô được học hỏi thêm nhiều. Ngoài tập hát và múa kinh kịch, Khánh My còn học múa kiếm và đánh võ để những cảnh quay đánh đấm như thật. Lần đầu vào vai cá tính, ngay từ những cảnh quay đầu tiên, Khánh My đã được thể hiện khả năng cưỡi ngựa. Diễn viên "Tình xuyên biên giới" cho biết thường xuyên xuất hiện với hình ảnh nữ tính nhưng cô lại khá mạnh mẽ ngoài đời. Diễn viên sinh năm 1991 yêu thích thể thao, những hoạt động ngoài trời nên cảnh cưỡi ngựa không làm khó người đẹp. Diễn viên chia sẻ cô làm việc liên tục trong 10 ngày dưới cái lạnh 2 độ và có những ngày mưa gió, đó là thử thách không nhỏ đối với Khánh My. Trong phim, người mẫu - diễn viên nói tiếng Hoa để không làm ảnh hưởng tiến độ quay. "Thiên môn truyện" bấm máy từ 9/1 và hoàn thành vào 21/1. Dự kiến phim sẽ ra mắt khán giả trong năm 2017. (Ảnh: Nguyễn Huy)