Khán giả tiếc vì Nhã Thy để hụt giải thưởng 700 triệu đồng

Chung kết Gương mặt thân quen nhí diễn ra tối 30/12 với sự tranh tài của top 4: Nhã Thy, Công Quốc, Mai Chi, Diệp Nhi. Nhã Thy hóa thành nghệ sĩ Thanh Loan trong trích đoạn tuồng cổ Lý Đạo Thành xử án Thượng Dương. Không chỉ chứng tỏ khả năng ca hát, cô bé còn trổ tài diễn xuất với nhiều cung bậc cảm xúc trong vai phản diện. Mặc dù chỉ một lần giành giải nhất trong suốt 13 tuần thi nhưng Nhã Thy lập kỷ lục vì dẫn đầu điểm số, kỷ lục về nhì và hát nhạc ngoại nhiều nhất. Cô bé cũng sở hữu giọng hát tốt nhất trong số 6 thí sinh. Tuy nhiên, em vẫn còn thiếu chút may mắn để chạm đến ngôi vị quán quân. Hoài Linh và Hồng Vân đều cho rằng Nhã Thy còn quá trẻ so với bản gốc nên tiết mục của cô bé chưa giống, song bù lại phần trình diễn này lại vượt ngoài mong đợi của 2 giám khảo. Thầy trò Lê Việt - Nhã Thy giành vị trí á quân, để hụt 700 triệu đồng đã làm người xem tiếc nuối. Thu Hằng và Công Quốc chọn trích đoạn nhạc kịch Chuyện tình Cổ Loa ở đêm chung kết. Tiết mục được dàn dựng công phu, mang lại nhiều cảm xúc nhưng Hoài Linh nhận thấy cậu bé chưa có sự luyến láy và nhả chữ như Đàm Vĩnh Hưng. Công Quốc không bận tâm nhiều đến kết quả, cậu bé bật khóc khi phải chia tay HLV Thu Hằng. Mỹ Linh cho rằng cuộc thi đã giúp cả 2 trở thành tri kỷ và hy vọng cô trò sẽ giữ mối nhân duyên đến sau này. Vũ Hà - Diệp Nhi hóa thành Hồ Quỳnh Hương với ca khúc Phật bà nghìn mắt nghìn tay. Vốn gây ấn tượng với phần trình diễn tinh nghịch, quậy phá nhưng thầy trò lại có sự tôn nghiêm ở đêm thi cuối. Tuy nhiên, Hoài Linh phát hiện nam ca sĩ đã có sai sót khi mang guốc thay vì đôi hài khiến tiết mục bị hỏng. Vũ Hà dí dỏm cho biết anh không mong đợi sẽ trở thành quán quân nhưng hy vọng sau cuộc thi, bầu show sẽ mời 2 thầy trò đi diễn. Lê Giang thách thức học trò Mai Chi ở thể loại hát bội với tiết mục Thần nữ dâng ngũ linh kỳ trong chung kết Gương mặt thân quen nhí. Cô bé 8 tuổi không chỉ bắt chước xuất thần về diễn xuất mà còn thuộc lời thoại một cách thuyết phục. NSND Hồng Vân chạy ào xuống sân khấu để chúc mừng cô bé. Hai giám khảo còn lại gần như không thể tìm ra khuyết điểm trong phần trình diễn của 2 cô trò. Cặp đôi giành chiến thắng với phần thưởng 700 triệu đồng. Nữ nghệ sĩ hài mếu máo khi chạm đến cúp chiến thắng, đánh dấu sự nghiệp sau hơn 2 năm về nước hoạt động. Cặp đôi Quốc Thái - Đình Hiếu xuất hiện với tư cách khách mời. Thầy trò biểu diễn ca khúc Never Say Never của Justin Bieber. Hà Thúy Anh - Minh Chiến hóa thành nhóm nhạc đình đám EXO với ca khúc Wolf.

