Hot Face sao Việt 24h: Trường Giang xuất hiện tươi tắn giữa ồn ào

Hot Face sao Việt 24h: Trường Giang ghi hình gameshow mới cùng Hương Giang Idol. Lã Thanh Huyền khoe vẻ quyến rũ tại hòn đảo Mallorca. Kim Hiền cập nhật hình ảnh bình yên ở trời Tây đến người hâm mộ. Midu tâm sự về tình yêu, công việc: “Trong chuyện làm ăn càng táo bạo mãnh liệt bao nhiêu thì trong chuyện tình cảm càng ngày càng thấy mình mong manh yếu đuối. Thế mới thấy trên đời cứ việc gì giải quyết bằng con tim vẫn luôn khó khăn hơn là giải quyết bằng đầu óc. Mà nhiều lúc cứ thuận theo tự nhiên, duyên số sẽ an bài”. Thu Trang hài hước chia sẻ ông xã Tiến Luật được phẫu thuật thẩm mỹ giống sao Hàn Quốc. Vợ chồng sao Việt Minh Tiệp được con gái chụp ảnh. Thúy Diễm nhắn nhủ con đầu lòng: “Mọi thứ đều có thể không còn quan trọng. Chỉ cần có con là đủ rồi há con trai. Cầu mong con được bình an, khỏe mạnh chào đời và hạnh phúc trong vòng tay của mẹ. Yêu con”. Bảo Thy tận hưởng kỳ nghỉ ở Melbourne là một trong những tin tức sao Việt trong ngày 25/4. Bà xã của Thành Trung theo chân chồng đi làm. Cô tâm sự cảm thấy thương chồng nhiều hơn bởi anh vất vả tự lo mọi việc khi đi quay hình nhưng chưa bao giờ than với vợ. Diễn viên Lan Phương ngắm Hà Nội sau cơn mưa. Khánh Ngọc đăng tải hình ảnh tình tứ bên một người đàn ông giấu mặt. Xem clip "Trường Giang lên tiếng về ồn ào với Nam Em". Nguồn: Zing

Hot Face sao Việt 24h: Trường Giang ghi hình gameshow mới cùng Hương Giang Idol. Lã Thanh Huyền khoe vẻ quyến rũ tại hòn đảo Mallorca. Kim Hiền cập nhật hình ảnh bình yên ở trời Tây đến người hâm mộ. Midu tâm sự về tình yêu, công việc: “Trong chuyện làm ăn càng táo bạo mãnh liệt bao nhiêu thì trong chuyện tình cảm càng ngày càng thấy mình mong manh yếu đuối. Thế mới thấy trên đời cứ việc gì giải quyết bằng con tim vẫn luôn khó khăn hơn là giải quyết bằng đầu óc. Mà nhiều lúc cứ thuận theo tự nhiên, duyên số sẽ an bài”. Thu Trang hài hước chia sẻ ông xã Tiến Luật được phẫu thuật thẩm mỹ giống sao Hàn Quốc. Vợ chồng sao Việt Minh Tiệp được con gái chụp ảnh. Thúy Diễm nhắn nhủ con đầu lòng: “Mọi thứ đều có thể không còn quan trọng. Chỉ cần có con là đủ rồi há con trai. Cầu mong con được bình an, khỏe mạnh chào đời và hạnh phúc trong vòng tay của mẹ. Yêu con”. Bảo Thy tận hưởng kỳ nghỉ ở Melbourne là một trong những tin tức sao Việt trong ngày 25/4. Bà xã của Thành Trung theo chân chồng đi làm. Cô tâm sự cảm thấy thương chồng nhiều hơn bởi anh vất vả tự lo mọi việc khi đi quay hình nhưng chưa bao giờ than với vợ. Diễn viên Lan Phương ngắm Hà Nội sau cơn mưa. Khánh Ngọc đăng tải hình ảnh tình tứ bên một người đàn ông giấu mặt. Xem clip "Trường Giang lên tiếng về ồn ào với Nam Em". Nguồn: Zing