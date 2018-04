Hot Face sao Việt 24h: Trấn Thành giả gái “đọ sắc” với bà xã

Hot Face sao Việt 24h: Trấn Thành - Hari Won tham gia chương trình Khi đàn ông mang bầu. Lam Trường đã khỏe lại và hoàn tất buổi quay hình thứ hai của vòng giấu mặt The Voice năm nay. Ngoài chia sẻ tình hình sức khỏe, anh gửi lời cảm ơn fans đã lo lắng, hỏi thăm. Ông xã của sao Việt Hồng Ngọc đội tóc giả chăm sóc các con. Trà Ngọc Hằng nhắn thủ Cao Thái Hà: “Đã từng giận nhưng giờ lại hiểu cuộc sống này không ai hoàn hảo hết. Quan trọng nhất đến giờ ta hiểu nhau và sâu hơn. Hy vọng nó sẽ là sâu mãi mãi chứ không cạn nữa”. “Búp bê” Thanh Thảo tiết lộ bạn trai nói sẽ chạy mất dép nếu gặp cô thời điểm tóc cắt ngắn, nhuộm tím. Quang Minh đóng chung phim với Khánh My trong một bộ phim điện ảnh. Kim Tuyến (thứ hai bên trái) chúc mừng sinh nhật Cao Thái Hà (váy xanh): "Chúc em luôn giữ mãi phong độ và thần thái để còn nuôi tụi chị nhé". Hồ Ngọc Hà tâm sự lần tái xuất sàn catwalk cùng Thanh Hằng: "Đang ở Nam Hàn để bàn chuyện quan trọng thì phải bay về Việt Nam làm cái chuyện trọng sự này. Bạn là không nói nhiều, cần là có, vui là cười, chứng minh làm gì cho mệt. Làm chuyện vui cho đời thích hơn". Con gái của Lam Trường - Yến Phương vừa bị dị ứng thời tiết là một trong những tin tức sao Việt trong ngày 20/4. Phan Hiển than thở: “Năn nỉ gãy lưỡi mới được vợ phát lương. Đời nào đi làm thuê cho vợ, lương 0 đồng. Nàng còn hay đòi mua quà. Tổn hao nguyên khí nữa chứ. Đàn ông chúng tôi khổ quá mà”. Xem clip "Trấn Thành nhái Phi Thanh Vân thi hoa hậu". Nguồn: Youtube

