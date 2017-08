Hot Face sao Việt 24h: Mỹ Tâm tươi rói, Lâm Vinh Hải bị chê mập

Hot Face sao Việt 24h: Mỹ Tâm đăng tải ảnh rạng rỡ kèm lời tâm sự: "Cười rất tươi vì đời rất vui. Chúc các bạn cuối tuần hạnh phúc nha!". Bị chê mập, Lâm Vinh Hải quyết tâm tập luyện để lấy lại vóc dáng. Bảo Thanh chúc mừng ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân. Được biết, chồng của nữ diễn viên là một chiến sĩ công an. Danh hài Tự Long viết trên trang cá nhân: "Xin chúc mừng tất cả những chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam nhân ngày 19/8/2017. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn ở bên các đồng chí". Jennifer Phạm mặc áo tơi làm MC khi trời đổ mưa là một trong những tin tức sao Việt trong ngày 19/8. Quang Lê đăng tải loạt ảnh cũ khi còn khá gầy và đen. Hari Won than thở cô bị quản lý "bắt" vào phòng thu. Đóng phim xa nhà, Quách Ngọc Ngoan mang theo nhiều hành lý chủ yếu là đồ ăn miền Tây dùng đủ cho cả tháng. Diễn viên Thành Được, Thành Lộc và Quốc Trường (từ trái sang phải) cùng nhiều sao Việt khác dự đám cưới của Lê Phương tại Sài Gòn Hoa hậu Thu Hoài khoe ảnh thân thiết bên chồng cũ. "Đài Loan là ngôi nhà thứ hai. Ba sắp nhỏ là gia đình của tôi. Cảm ơn anh đã giúp cho chuyến công tác này của em thành công mỹ mãn", cô tâm sự. Con trai Khánh Thi - Phan Hiển tạo dáng nghiêm túc bên bố. Kỳ Hân bày tỏ cô vô cùng hạnh phúc khi sinh được cậu con trai và được chồng yêu thương, chiều chuộng. Việt Hương khoe ảnh thân thiết bên nhạc sĩ Lam Phương (ngoài cùng bên phải). Vợ chồng Thành Đạt - Hải Đăng đưa cậu con trai và cô con gái đi chơi ngày cuối tuần.

Hot Face sao Việt 24h: Mỹ Tâm đăng tải ảnh rạng rỡ kèm lời tâm sự: "Cười rất tươi vì đời rất vui. Chúc các bạn cuối tuần hạnh phúc nha!". Bị chê mập, Lâm Vinh Hải quyết tâm tập luyện để lấy lại vóc dáng. Bảo Thanh chúc mừng ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân. Được biết, chồng của nữ diễn viên là một chiến sĩ công an. Danh hài Tự Long viết trên trang cá nhân: "Xin chúc mừng tất cả những chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam nhân ngày 19/8/2017. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn ở bên các đồng chí". Jennifer Phạm mặc áo tơi làm MC khi trời đổ mưa là một trong những tin tức sao Việt trong ngày 19/8. Quang Lê đăng tải loạt ảnh cũ khi còn khá gầy và đen. Hari Won than thở cô bị quản lý "bắt" vào phòng thu. Đóng phim xa nhà, Quách Ngọc Ngoan mang theo nhiều hành lý chủ yếu là đồ ăn miền Tây dùng đủ cho cả tháng. Diễn viên Thành Được, Thành Lộc và Quốc Trường (từ trái sang phải) cùng nhiều sao Việt khác dự đám cưới của Lê Phương tại Sài Gòn Hoa hậu Thu Hoài khoe ảnh thân thiết bên chồng cũ. "Đài Loan là ngôi nhà thứ hai. Ba sắp nhỏ là gia đình của tôi. Cảm ơn anh đã giúp cho chuyến công tác này của em thành công mỹ mãn", cô tâm sự. Con trai Khánh Thi - Phan Hiển tạo dáng nghiêm túc bên bố. Kỳ Hân bày tỏ cô vô cùng hạnh phúc khi sinh được cậu con trai và được chồng yêu thương, chiều chuộng. Việt Hương khoe ảnh thân thiết bên nhạc sĩ Lam Phương (ngoài cùng bên phải). Vợ chồng Thành Đạt - Hải Đăng đưa cậu con trai và cô con gái đi chơi ngày cuối tuần.