Hot Face sao Việt 24h: Hòa Minzy úp mở ảnh bên bạn trai mới

Hot Face sao Việt 24h: Trên trang cá nhân, Hòa Minzy đăng tải hình ảnh của mình bên một người đàn ông giấu mặt kèm biểu tượng trái tim. Fans cho rằng cô đang khoe bạn trai mới. Danh hài Xuân Hinh chia sẻ hình ảnh bên 2 vũ công xinh đẹp là một trong những tin tức sao Việt trong ngày 31/12. Duy Phước - con trai của Lê Giang và Duy Phương tâm sự, anh sẽ cố gắng hết sức để mở sân khấu tấu hài. Ly Kute hạnh phúc khi được tổ chức sinh nhật đầy bất ngờ. Cặp đôi sao Việt Kim Lý - Hồ Ngọc Hà tận hưởng ngày cuối năm bên bạn bè: Quang Vinh, Dương Triệu Vũ, La Quốc Hùng. Hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ năm 2017 của cô kết thúc trọn vẹn với sàn catwalk. Công Lý gửi lời chúc sinh nhật đến nghệ sĩ Hoàng Dũng: “Chúc mừng sinh nhật sếp, chủ tịch! Chúc ngài luôn mạnh khoẻ để tiếp tục truyền lửa cho nhiều thế hệ!”. Lê Giang tâm sự: “1 năm trước, cũng đêm này, tôi đã đoạt giải quán quân Gương mặt thân quen nhí 2016, 1 kỷ niệm mà tôi nhớ mãi. Đêm đó tôi không ngủ được vừa mừng vừa vui”. Phương Thanh khoe hình ảnh bên con gái trong chuyến công tác ở Đà Nẵng. Xuân Bắc than thở: “Chả ai giúp. Tự chụp em chỉ được thế này thôi ạ”. Hoàng My vui vẻ chia sẻ: “Chiếc bàn làm việc rất khiêm tốn của My nè. Hi vọng sang năm mới có một chiếc bàn khá hơn chút”. Xem MV "Ăn gì đây" của Hòa Minzy. Nguồn: Youtube

