Hot Face sao Việt 24h: Chi Pu khoe tiếp ảnh thanh xuân sau ồn ào

Hot Face sao Việt 24h: Sau bộ ảnh thanh xuân tạo dáng gây sốc, Chi Pu tiếp tục khoe ảnh mang chủ đề này. Vợ chồng sao Việt Ưng Hoàng Phúc trốn con đi hẹn hò cuối tuần. Lê Hoàng (The Men) tâm sự: “Showbiz Việt Nam hiện nay hỗn tạp như giao thông đường bộ vậy, nên mình ở nhà chơi với con là yên bình nhất”. Vợ chồng Khánh Thi cùng con trai đeo mắt kính sành điệu. Trong ngày về nhà chồng, Diệp Lâm Anh được mẹ căn dặn nhiều điều. “Tự nhiên thấy thương mẹ nhiều”, Diệp Lâm Anh chia sẻ. Trương Quốc Thái trở lại Tràng An - Ninh Bình là một trong những tin tức sao Việt trong ngày 5/5. Lý Nhã Kỳ hy vọng fans theo dõi và nhận xét trang phục lần tham dự Cannes sắp tới. La Quốc Hùng chúc mừng Diệp Lâm Anh lên xe hoa. "Luôn hạnh phúc em nhé", anh nhắn nhủ. Hoài Linh từng diễn chung với Minh Vượng trong vở “Viện dưỡng lão”. Bà mẹ 3 con Hồng Ngọc khoe vóc dáng gợi cảm. Ly Kute bay từ Hà Nội vào Sài Gòn tham dự tiệc cưới của Diệp Lâm Anh. Tuấn Hưng tâm sự: “Dù bạn có giỏi đến đâu mà chỉ cô độc 1 mình thì cuộc đời này buồn chán lắm. Tôi đang thấy hạnh phúc vì có nhiều anh em thân bên cạnh mình và nhiều bạn tốt. Vì họ sẽ giúp tôi, chỉ bảo tôi, tạo điều kiện để tôi toả sáng và sáng tạo với những nét vẽ xuất thần cho đời và cho chính sự nghiệp của tôi”. Xem MV "Talk to me" của Chi Pu. Nguồn: Youtube

