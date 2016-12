Hoài Linh “chọc quê” Hòa Minzy ở Ơn giời, cậu đây rồi!

Tập 8 "Ơn giời, cậu đây rồi!" được phát sóng tối 24/12 trên VTV3. Trong số các khách mời, người mẫu Mai Ngô không có kinh nghiệm ở lĩnh vực sân khấu nhưng bù lại, cá tính của cô đã thu hút sự quan tâm của giám khảo Hoài Linh. Sự trẻ trung, thông minh của 4 nghệ sĩ trẻ tạo ra sức hút cho chương trình. Sau khi 4 khách mời trải qua các tình huống của 4 trưởng phòng, họ tiếp tục được giám khảo Hoài Linh thử thách ở vòng cuối. Danh hài vào vai thần kỷ luật ở cung đình, giữ yên ổn cho thiên đình và được phong tặng "tiết hạnh khả phong". Tuy nhiên, 4 tiên đồng ngọc nữ đã ăn trộm đào tiên của ông. 4 đệ tử lần lượt bị hỏi tội nhưng tất cả đều không nhận tội. Sau cuộc tra khảo, Huỳnh Đông thú nhận đã ăn trộm đào tiên vì sư phụ ngăn cấm, không cho anh và Hữu Tín, trưởng nhóm hài X-Pro đến với nhau. Hòa Minzy cũng dùng chiêu "bắn tim" để mê hoặc Hoài Linh. Trước hành động của nữ ca sĩ sinh năm 1995, NSƯT phì cười và mắng: "Con điên, bởi vậy mày ăn quả banh hay hơn quả đào". Màn trêu chọc của danh hài làm người xem cười sảng khoái. Sau các tình huống, Hoài Linh nhận định Hữu Tín, Huỳnh Đông và Hòa Minzy ứng biến xuất sắc còn Mai Ngô xử lý tình huống khá non kém. Tuy nhiên, anh quyết định trao cúp chiến thắng cho quán quân Học viện ngôi sao trong sự đồng thuận của 2 khách mời còn lại. Trưởng phòng Trấn Thành thừa nhận anh không dám "dạng chân" vì bị Hòa Minzy làm khó trong trang phục Batman nhạy cảm. Rơi vào thế khó ngay từ đầu nên bạn trai Trấn Thành không tung "chiêu độc" như mọi khi, ngược lại anh còn bị khách mời phản công liên tục. Hòa Minzy không ngần ngại trả lời Trấn Thành chuyện cô tăng cân bởi "người yêu bỏ, thất tình ăn nhiều nên béo". Giọng ca Ăn gì đây còn tấn công trưởng phòng khi khuyên anh nên bỏ Hari Won để đến với mình. Ngô Kiến Huy xuất hiện để hỗ trợ Trấn Thành nhưng ca sĩ Hòa Minzy tiếp tục lật ngược vấn đề khiến nam nghệ sĩ đa năng lóng ngóng trên sân khấu. Diễn viên sinh năm 1987 thừa nhận lần đầu anh gặp khách mời "nhây" và "lầy" như Hòa Minzy. Mai Ngô rơi vào phòng của Trường Giang với tình huống bà già Noel đi phát quà cho trẻ cơ nhỡ. Chân dài bị "Mười Khó" yêu cầu nhảy hip hop trên nền nhạc bolero, anh còn tiết lộ mình bị ung thư máu và nhờ bà Noel cứu giúp. Nữ người mẫu vừa khóc vừa an ủi "đời người sống chết có số con ơi". Khi đang nhập vai ngon lành, phó phòng Lâm Vỹ Dạ xuất hiện và hô "cắt" vì cả 2 diễn "quá dở". Mai Ngô trở về thân phận của một bảo vệ, bạn trai cô tìm đến và trộm tiền từ thiện. Oan ức vì bị nghi ăn cắp, chân dài bật khóc nức nở. Bạn trai Nhã Phương nhiều lần bật cười phải hỏi lại khách mời "ai là trưởng phòng" bởi những câu hỏi lật ngược vấn đề của cô. Hoài Linh cho rằng Mai Ngô không xuất sắc nhưng biểu cảm sinh động và cách xử lý bản năng của cô khiến danh hài muốn "xem em diễn hoài". Huỳnh Đông cũng đưa tính cách ngoài đời vào tình huống do trưởng phòng Hồng Đào đưa ra. Anh và vợ mới cưới Thanh Duy chuẩn bị cho đêm tân hôn thì bị người mẹ quấy rầy, cách 5 phút lại vào phòng con trai để lo lắng cho anh. Không chịu nổi phiền phức, cô con dâu lớn tiếng mắng mẹ chồng bị tâm thần, Huỳnh Đông tức giận đuổi vợ ra khỏi nhà. NSƯT Hoài Linh khen nam diễn viên Thiên mệnh anh hùng khéo léo giải quyết vấn đề với tinh thần đáng hoan nghênh. Vốn thông minh lại có kinh nghiệm diễn hài nên Hữu Tín không bị trưởng phòng Tự Long làm khó. Trưởng nhóm hài X-Pro đối phó với các tình huống bằng sự dí dỏm, mang lại tiếng cười cho người xem. Giám khảo Hoài Linh khen Hữu Tín vận dụng xuất sắc các loại hình nghệ thuật từ hát chèo, tuồng cổ đến nhạc trẻ để đối phó với Tự Long. Anh cũng nhiều lần bật lại phó phòng Anh Đức. (Ảnh: Lê Nhân)

