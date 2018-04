Hoài Lâm xin lỗi vì đến trễ trong buổi ra mắt “Yêu em bất chấp“

Tối 4/4, bộ phim “Yêu em bất chấp” của đạo diễn Văn Công Viễn đã có buổi ra mắt tại TP.HCM. Ê-kíp bộ phim và đông đảo khách mời đến tham dự. Tuy nhiên, nam chính Hoài Lâm xuất hiện khá muộn. Do phải đón người thân từ quê lên TP.HCM và không may bị sự cố hỏng xe trong lúc di chuyển, diễn viên Hoài Lâm đã không kịp tham gia phần giao lưu trước khi phim công chiếu. Tuy nhiên, sau khi xử lý sự cố không mong muốn, Hoài Lâm nhanh chóng có mặt tại rạp để gửi lời xin lỗi đến đoàn phim, giới truyền thông, đồng nghiệp và khán giả.Hoài Lâm chụp ảnh cùng fan sau khi bộ phim kết thúc. Tại sự kiện tối qua, rất nhiều sao Việt tham dự, đặc biệt có cả tình mới và tình cũ của Phan Thành. Trương Minh Xuân Thảo đến chúc mừng Ngọc Thanh Tâm. Hot girl Thuý Vi diện trang phục gợi cảm xuất hiện tại sự kiện. Trong phim, Thuý Vi tham gia một vai nhỏ. Ngọc Thanh Tâm diện váy bó sát thu hút sự chú ý. Trong phim cô đóng cặp cùng Hoài Lâm. Người mẫu Trang Trần vào vai bà vợ đanh đá. Ngọc Thảo xinh đẹp góp mặt trong buổi ra mắt phim. Cô cũng tham gia với một vai phụ. Đoàn phim và các nghệ sĩ khách mời giao lưu cùng khán giả. Diễn viên Trương Ngọc Ánh. Vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thuý đến chúc mừng đoàn phim. Isaac bảnh bao xuất hiện tại sự kiện. NSƯT Mỹ Uyên. Nữ diễn viên đang gây chú ý khi tham gia phim "Cả một đời ân oán". Ca sĩ Cindy Thái Tài. Hoa hậu Thu Hoài đến chúc mừng đoàn phim. Diễn viên Bình An và Văn Mai Hương. Xem trailer phim "Yêu em bất chấp". Nguồn Youtube:

Tối 4/4, bộ phim “Yêu em bất chấp” của đạo diễn Văn Công Viễn đã có buổi ra mắt tại TP.HCM. Ê-kíp bộ phim và đông đảo khách mời đến tham dự. Tuy nhiên, nam chính Hoài Lâm xuất hiện khá muộn. Do phải đón người thân từ quê lên TP.HCM và không may bị sự cố hỏng xe trong lúc di chuyển, diễn viên Hoài Lâm đã không kịp tham gia phần giao lưu trước khi phim công chiếu. Tuy nhiên, sau khi xử lý sự cố không mong muốn, Hoài Lâm nhanh chóng có mặt tại rạp để gửi lời xin lỗi đến đoàn phim, giới truyền thông, đồng nghiệp và khán giả. Hoài Lâm chụp ảnh cùng fan sau khi bộ phim kết thúc. Tại sự kiện tối qua, rất nhiều sao Việt tham dự, đặc biệt có cả tình mới và tình cũ của Phan Thành. Trương Minh Xuân Thảo đến chúc mừng Ngọc Thanh Tâm. Hot girl Thuý Vi diện trang phục gợi cảm xuất hiện tại sự kiện. Trong phim, Thuý Vi tham gia một vai nhỏ. Ngọc Thanh Tâm diện váy bó sát thu hút sự chú ý. Trong phim cô đóng cặp cùng Hoài Lâm. Người mẫu Trang Trần vào vai bà vợ đanh đá. Ngọc Thảo xinh đẹp góp mặt trong buổi ra mắt phim. Cô cũng tham gia với một vai phụ. Đoàn phim và các nghệ sĩ khách mời giao lưu cùng khán giả. Diễn viên Trương Ngọc Ánh. Vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thuý đến chúc mừng đoàn phim. Isaac bảnh bao xuất hiện tại sự kiện. NSƯT Mỹ Uyên. Nữ diễn viên đang gây chú ý khi tham gia phim "Cả một đời ân oán". Ca sĩ Cindy Thái Tài. Hoa hậu Thu Hoài đến chúc mừng đoàn phim. Diễn viên Bình An và Văn Mai Hương. Xem trailer phim "Yêu em bất chấp". Nguồn Youtube: