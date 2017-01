Hoa hậu Mỹ Linh diện váy gợi cảm xinh như công chúa

Diện chiếc đầm của NTK Phạm Đăng Anh Thư, Hoa hậu Mỹ Linh đẹp rạng ngời khi xuất hiện trong đêm tiệc thời trang tại Hà Nội, tối 15/1. Chiếc đầm được thiết kế tinh tế, giúp nàng Hoa hậu Việt Nam 2016 khoe được vóc dáng quyến rũ, yêu kiều. Đặc biệt thiết kế tưởng chừng như khoe trọn tấm lưng trần nuột nà của Mỹ Linh nhưng được thiết kế tinh tế với tấm lót màu da. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xinh như nàng công chúa với vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát khi góp mặt trong sự kiện quy tụ dàn người đẹp của Vbiz. Tại sự kiện Mỹ Linh hội ngộ đàn chị - Hoa hậu Ngọc Hân. Hoa hậu Việt Nam 2010 diện chiếc đầm đen gợi cảm, quý phái của NTK Hà Duy. Sau khi đăng quang, Ngọc Hân luôn giữ được hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Ngọc Hân, Mỹ Linh chụp ảnh cùng Hoa hậu Quý bà Vũ Thúy Nga. Dàn quán quân Vietnam's Next Top Model các mùa cũng có mặt tại sự kiện. Quán quân Next Top Model mùa 5 Nguyễn Oanh. Quán quân Next Top Model 2016 - Ngọc Châu. MC Thái Dũng gây chú ý với cả “cây” hàng hiệu đắt đỏ gần trăm triệu của Alexander Mcqueen khi góp mặt tại sự kiện. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường và doanh nhân Huy Cận cũng bay từ Sài Gòn ra để tham dự sự kiện. Cả hai chụp ảnh cùng người đẹp Lưu Nga.

Diện chiếc đầm của NTK Phạm Đăng Anh Thư, Hoa hậu Mỹ Linh đẹp rạng ngời khi xuất hiện trong đêm tiệc thời trang tại Hà Nội, tối 15/1. Chiếc đầm được thiết kế tinh tế, giúp nàng Hoa hậu Việt Nam 2016 khoe được vóc dáng quyến rũ, yêu kiều. Đặc biệt thiết kế tưởng chừng như khoe trọn tấm lưng trần nuột nà của Mỹ Linh nhưng được thiết kế tinh tế với tấm lót màu da. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xinh như nàng công chúa với vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát khi góp mặt trong sự kiện quy tụ dàn người đẹp của Vbiz. Tại sự kiện Mỹ Linh hội ngộ đàn chị - Hoa hậu Ngọc Hân. Hoa hậu Việt Nam 2010 diện chiếc đầm đen gợi cảm, quý phái của NTK Hà Duy. Sau khi đăng quang, Ngọc Hân luôn giữ được hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Ngọc Hân, Mỹ Linh chụp ảnh cùng Hoa hậu Quý bà Vũ Thúy Nga. Dàn quán quân Vietnam's Next Top Model các mùa cũng có mặt tại sự kiện. Quán quân Next Top Model mùa 5 Nguyễn Oanh. Quán quân Next Top Model 2016 - Ngọc Châu. MC Thái Dũng gây chú ý với cả “cây” hàng hiệu đắt đỏ gần trăm triệu của Alexander Mcqueen khi góp mặt tại sự kiện. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường và doanh nhân Huy Cận cũng bay từ Sài Gòn ra để tham dự sự kiện. Cả hai chụp ảnh cùng người đẹp Lưu Nga.