HLV The Face Lan Khuê bị nghi sửa mũi

Mới đây, Lan Khuê bất ngờ bị người dùng mạng tung ảnh thuở mới vào nghề và cho rằng đây là bằng chứng tố người đẹp từng sửa mũi. Một số ảnh cũ của Lan Khuê bất ngờ bị lật lại. Cho đến thời điểm hiện tại, Lan Khuê là gương mặt rất đắt show sự kiện. Người đẹp có nhiều năm hoạt động trong nghề mẫu và từng đăng quang tại cuộc thi Hoa khôi áo dài. Lan Khuê bị nghi sửa mũi với những hình ảnh cũ bị khai quật lại. Còn đây là chân dung Lan Khuê thời "chân ướt chân ráo" vào nghề mẫu. Tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới, dù thành tích chỉ đạt Top 11 nhưng tên tuổi Lan Khuê đã thăng hạng nhanh chóng, cô liên tục nhận show. Mới năm 2016 vừa qua, Lan Khuê tiếp tục "bội thu" tại cuộc thi truyền hình thực tế Gương mặt thương hiệu - The Face Việt Nam. Nhiều lời đồn đoán cho rằng người đẹp sẽ tiếp tục được mời vào vị trí HLV cho mùa giải thứ hai của cuộc thi The Face này. Trong sự nghiệp của mình, Lan Khuê chưa từng dính nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ song những chữ này thường xuất hiện trong từng chặng đường của cô. Sau khi trở thành Siêu mẫu Việt Nam năm 2013, Lan Khuê liền gây ấn tượng với dư luận bằng bộ ảnh táo bạo về phẫu thuật thẩm mỹ. Tiếp đó, khi đăng quang Hoa khôi áo dài, siêu mẫu này trả lời báo chí rằng cô mong muốn các cô gái đã phẫu thuật thẩm mỹ đều được thi hoa hậu. So sánh những tấm ảnh trước đây và thời điểm hiện tại khán giả nghi ngờ người đẹp từng đi sửa mũi. Có thể thấy mũi Lan Khuê hiện tại thon gọn, thanh tú hơn. Cánh mũi của Lan Khuê nhỏ và sống mũi cũng dài hơn.

