Hậu trường hài tết 2018: Không ngờ NSND Trung Hiếu xấu “điên đảo”

Loạt ảnh hậu trường hài Tết 2018 "Họ Lý tên Thông" được đạo diễn Phạm Đông Hồng chia sẻ trên trang cá nhân thu hút sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng. Trong ảnh, NSND Trung Hiếu xuất hiện với bộ dạng xấu điên đảo. Theo tiết lộ của đạo diễn Phạm Đông Hồng, Trung Hiếu đóng vai Lý Thông, còn nhân vật Thạch Sanh do MC Thành Trung đảm nhận. Trong phim, nhân vật Lý Thông của Trung Hiếu ban đầu là người tốt. Tuy nhiên, anh có ngoại hình vô cùng xấu xí. Chính bộ dạng xấu thảm hại, nhìn gian manh đã khiến Lý Thông luôn gặp tai họa. Tạo hình nhân vật của Trung Hiếu khiến nhiều người không nhận ra anh. Cũng chính vì hoàn cảnh luôn bị dồn vào chân tường, Lý Thông đã tha hóa thành người xấu. Cùng với "Chôn nhời 5", "Họ Lý tên Thông" là phim hài Tết tâm đắc của đạo diễn Phạm Đông Hồng ra mắt vào dịp Tết năm nay. Đây cũng là lần đầu đạo diễn Phạm Đông Hồng làm phim có vua. Đạo diễn Phạm Đông Hồng trên trường quay. Hậu trường hài Tết "Họ Lý tên Thông" cảnh quay của nhân vật Lý Thông. Trái với vẻ xấu xí của Lý Thông thì nhân vật Thạch Sanh do Thành Trung đảm nhận lại rất bảnh trai. Cảnh quay "Lý Thông" Trung Hiếu cưới vợ trong hài Tết. Đạo diễn Phạm Đông Hồng chỉ đạo diễn xuất cho MC Thành Trung và nghệ sĩ Trung Hiếu. Ê-kíp hài Tết 2018 "Họ Lý tên Thông" chụp ảnh kỷ niệm. Bộ phim sẽ được phát hành vào dịp Tết Nguyên đán 2018. Cảnh quay được đầu tư hoành tráng hé lộ cái kết thảm của nhân vật Lý Thông do nghệ sĩ Trung Hiếu đảm nhận. Xem clip lồng tiếng hài Tết "Họ Lý tên Thông". Nguồn FB đạo diễn Phạm Đông Hồng

