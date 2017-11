Hành trình mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật của diễn viên Nguyễn Hoàng

Ngày 17/11, nam diễn viên Nguyễn Hoàng qua đời ở tuổi 50. Sức khỏe của Nguyễn Hoàng vốn kém trong những năm gần đây. Ảnh: Một thế giới Đầu tháng 11/2015, diễn viên Nguyễn Hoàng bị tai biến lần 3 và được nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch vì biến chứng phù não. Ảnh: Em Đẹp Giữa tháng 11/2015, diễn viên Việt Trinh chia sẻ hình ảnh Nguyễn Hoàng đã hồi tỉnh sau 17 ngày trải qua cuộc đại phẫu thuật não. Ảnh: Người lao động Sau ca phẫu thuật, Nguyễn Hoàng bị liệt nửa người. Khi biết hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn, các nghệ sĩ và nhà hảo tâm đã quyên góp ủng hộ nam diễn viên. Ảnh: Khám phá Tháng 6/2016, khi có dấu hiệu tăng cân, Nguyễn Hoàng nhập viện ghép hộp sọ. Ca phẫu thuật cuối cùng của quy trình điều trị tai biến mạch máu não này đã diễn ra thành công. Ảnh: Zing 4 tháng sau ca ghép sọ, Nguyễn Hoàng đã có thể tự xúc cơm tuy vẫn còn bị liệt nửa người. Ảnh: Khám phá Tháng 4/2017, Nguyễn Hoàng nhập viện trở lại vì khớp háng và khớp gối của anh đã bị vôi hóa thành những khối lớn. Ảnh: Dân Việt Tháng 6/2017, Nguyễn Hoàng nhập viện vì sốt, ăn kém. Sau một thời gian điều trị, anh được bác sĩ trả về nhà vì sức khỏe mỗi lúc một xấu. Ảnh: Facebook Hạnh Thúy Tháng 7/2017, Nguyễn Hoàng lên cơn sốt, cơ thể co giật. Chỉ sau khi uống thuốc, sức khỏe của nam diễn viên phim "Bông hồng trà" mới dần ổn định. Ảnh: Zing Tháng 8/2017, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn chia sẻ Nguyễn Hoàng chỉ nhìn nhưng không nhận ra người đến thăm khiến nhiều người xót xa. Ảnh: Facebook Giản Thanh Sơn Trước khi qua đời, Nguyễn Hoàng là nam diễn viên được biết đến với loạt phim: "Bông hồng trà", "Nợ đời", "Đất và lửa", "Nàng hương", "Trái đắng"... Tang lễ của Nguyễn Hoàng được cử hành ở quê nhà Long An, sau đó anh được an táng ở Tiền Giang bên cạnh mộ của bố ruột. Ảnh: Dân Việt Video “Trailer phim Cô Ba Sài Gòn”. Nguồn: CGV

