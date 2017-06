Hàng nghìn người có mặt tiễn đưa diễn viên Trư Ca Lượng

Sáng 20/6, lễ đưa tang diễn viên Trư Ca Lượng về nơi an nghỉ cuối cùng đã diễn ra tại Đài Bắc. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người có mặt tại nơi tổ chức để từ biệt ông. Xe tang được kết hàng nghìn bông hoa và cùng hình ảnh ông lúc sinh thời. Trư Ca Lượng qua đời từ hôm 15/5 vì bệnh ung thư. Sau hơn một tháng, ông mới được gia đình an táng. Trư Ca Lượng sinh năm 1946, tên thật là Tạ Tân Đạt. Ông được coi là cây đại thụ trong ngành nghệ thuật Đài Loan. Năm 1994, Trư Ca Lượng nổi tiếng toàn châu Á nhờ phim Thiếu Lâm ngũ tổ đóng cùng Lý Liên Kiệt, Khưu Thục Trinh và Lưu Tùng Nhân. Sau đó, ông tham gia nhiều phim điện ảnh, truyền hình, chủ trì game show. Ông từng được miêu tả là "Thiên vương" trong giới dẫn chương trình. Bạn bè cho biết họ đã nghe tin về sức khỏe Trư Ca Lượng nhưng không thể tới thăm vì ý muốn của người bệnh. Tài tử Thiếu Lâm ngũ tổ không muốn bạn bè và phóng viên nhìn cảnh mình gầy gò, tiều tụy. Ông từ chối tiếp khách. Là người nổi tiếng trong lòng người dân Đài Loan nên lễ tang ông có hàng nghìn người tham dự. Người dân vây đoàn xe tang. Với khán giả Đài Loan, Trư Ca Lượng là tượng đài làng giải trí. Tờ ET đánh giá đây là lễ tang lớn nhất trong giới nghệ sĩ. "Chúng tôi đã chờ ông ấy từ đêm qua", một khán giả cao tuổi cho hay. Khi còn sống, Trư Ca Lượng luôn tự tin vào sức khỏe của bản thân. Năm 2014, ông bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại tràng giai đoạn 2. Tuy nhiên, nam diễn viên giấu kín bệnh, cũng từ chối điều trị. Trước giờ tổ chức tang lễ, con gái Tạ Kim Yến vẫn từ chối xuất hiện để đưa tiễn cha. Tuy nhiên, sáng 20/6 cô đã thay đổi quyết định và có mặt trong dòng người. Theo Sina, không chỉ Tạ Thanh Yến, Kim Yến mà người con khác tên Kim Tinh cũng không muốn dự lễ đưa tiễn cha. Kim Tinh mâu thuẫn với Trư Ca Lượng khi ông còn sống. Hai tháng cuối đời, dù biết cha bệnh khó qua khỏi, Kim Tinh cũng chỉ ghé qua một vài lần. Trong dòng người tiễn đưa có những nghệ sĩ nổi tiếng Đài Loan như Quách Thái Khiết, Dương Hựu Ninh, Dương Thái Hoa. Giới truyền thông đánh giá sự ra đi của tài tử Thiếu Lâm là sự mất mát lớn với ngành giải trí Đài Loan. (Ảnh: Sina)

