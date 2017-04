Giang Hồng Ngọc xinh tươi trong chuyến lưu diễn ở Australia

Vừa qua, quán quân X Factor, giải vàng The Remix đã có chuyến lưu diễn tại xứ sở chuột túi. Chuyến đi này Giang Hồng Ngọc đi một mình mà không có mẹ bên cạnh như thường thấy. Giang Hồng Ngọc chia sẻ, do mẹ cô vừa cùng cô thực hiện chuyến lưu diễn tại Mỹ, lo lắng cho sức khoẻ của mẹ, cô đã đề nghị mẹ ở lại, một mình đi tới Australia. Thông thường, mẹ luôn có mặt bên cạnh Giang Hồng Ngọc trên hầu khắp các hành trình đi diễn hay lưu diễn quốc tế của cô. Trước khi con gái đi Australia, bà đã kiểm tra hành lý của con kỹ lưỡng, đưa con gái cưng ra sân bay và dặn dò con đủ điều. Mẹ ca sĩ Giang Hồng Ngọc cũng chính là "quản lý" đa năng của giọng ca xinh đẹp này. Giang Hồng Ngọc tiết lộ, mẹ không chỉ may quần áo diễn, làm quản lý cho cô trong công việc, mà còn kim là "vệ sĩ" cho cô trong mọi hoàn cảnh. Trong chuyến lưu diễn tại Australia, ngoài việc đứng trên sân khấu gặp gỡ giao lưu cùng khán giả, Giang Hồng Ngọc còn tranh thủ khám phá vùng đất xinh đẹp này. Ca sĩ Giang Hồng Ngọc chia sẻ, mặc dù khi sang tới Australia cô chạy show triền miên, không có thời gian để nghỉ ngơi, nhưng vùng đất này luôn mang đến cho cô cảm giác bình yên, nhẹ nhàng và cô luôn dành một khoảng thời gian eo hẹp của mình để dạo phố, tận hưởng không khí trong lành ở nơi đây dù chỉ ít phút. Trong tiết trời se lạnh của Australia, nữ ca sĩ mặc đầm dài màu đỏ đun kết hợp áo thun và áo khoác màu đen dịu dàng, nữ tính. Giang Hồng Ngọc chuộng phong cách thời trang nữ tính, thanh lịch. Giang Hồng Ngọc xinh tươi trong chuyến lưu diễn. Cô tận hưởng khoảnh khắc bình yên tại xứ sở chuột túi. Trở về tối 3/4, Giang Hồng Ngọc lại bắt tay vào công việc. Ngoài lịch biểu diễn liên tục trong và ngoài nước, Giang Hồng Ngọc còn nhận lời làm giám khảo cho một cuộc thi Bolero và dự kiến sắp tới sẽ thực hiện một album tại Mỹ.

