Dương Triệu Vũ được gì khi đánh đổi việc học để đi hát?

Nam ca sĩ Dương Triệu Vũ sinh năm 1984 tại Cam Rang. Năm 1993, anh theo gia đình sang Mỹ định cư. Khi mới sang xứ cờ hoa, Dương Triệu Vũ gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường mới. Bị bạn học trêu chọc, anh quyết tâm học thật giỏi. (Ảnh: Zing)



Nhờ cố gắng, năm lớp 6, Dương Triệu Vũ trở thành học sinh tiểu biểu của trường, nói tiếng Anh thành thạo và môn nào cũng nhận điểm A. Năm lớp 9, anh đã trở thành người Á Đông đầu tiên làm Chủ tịch Hội học sinh ở trường. (Ảnh: Zing)



Song song với niềm đam mê sách vở, Dương Triệu Vũ còn bộc lộ năng khiếu về âm nhạc. Năm 1994, anh đoạt giải quán quân trong một cuộc thi hát dành cho thiếu nhi do một nhà thờ tổ chức. Sau đó, anh trở thành ca sĩ solo hát tại nhà thờ địa phương. (Ảnh: Zing)



Từ năm lớp 9 đến năm lớp 12, Dương Triệu Vũ vẫn duy trì thành tích học tập loại giỏi. Đặc biệt, nam ca sĩ sinh năm 1984 từng được học bổng 100% trường Đại học Florida. Dù đã học đại học được 3 năm, anh vẫn quyết định bỏ học để tập trung xây dựng sự nghiệp ca hát. (Ảnh: Zing)



Ở hải ngoại, Dương Triệu Vũ là nam ca sĩ được yêu thích của trung tâm Thúy Nga – Paris By Night. Tuy nhiên, khi sự nghiệp ở hải ngoại đang trên đà phát triển, em trai Hoài Linh đã quyết định trở về Việt Nam hoạt động vào cuối năm 2009. (Ảnh: Tuổi trẻ)



Nổi tiếng ở hải ngoại nhưng ở Việt Nam, Dương Triệu Vũ là cái tên chưa được nhiều khán giả biết đến. Khi mới trở về nước, nam ca sĩ được Đàm Vĩnh Hưng nhận làm học trò và hỗ trợ trong giai đoạn đầu ca hát tại quê nhà. (Ảnh: Một thế giới)



Khi về Việt Nam, vào năm 2009, Dương Triệu Vũ nhanh chóng có các hoạt động âm nhạc như: tung album “Mãi mãi bên em” và tổ chức liveshow "Thiên thần trong đêm", "Thiên thần và sinh viên", “Thiên thần và người tình” với Đàm Vĩnh Hưng…(Ảnh: FBNV)



Từ năm 2009 đến nay, Dương Triệu Vũ đều đặn ra mắt sản phẩm âm nhạc: album “Siêu nhân” (2011), album “The best of Dương Triệu Vũ” (2011), MV “Những giấc mộng dài”, album “Ta đã có bao nhiêu mùa nhớ” (2015), MV “Muộn màng” (2015), single “When I cry” (2016)... (Ảnh: FBNV)



Anh cũng giành được khá nhiều giải thưởng: Ca sĩ thể hiện hiệu quả nhất và Album ấn tượng nhất của giải Album Vàng tháng 8/2010, Nam ca sĩ triển vọng của Zing Music Award 2010, Ca sĩ được công chúng là bạn đọc báo Người Lao Động yêu thích nhất của Giải Mai Vàng 2011...(Ảnh: FBNV) Hiện tại, Dương Triệu Vũ là ca sĩ đắt show tại cả thị trường hải ngoại và trong nước. Ngoài góp mặt trong các đêm nhạc, sự kiện lớn, nam ca sĩ “Nhớ rất nhớ” nhận được nhiều lời mời tham gia game show trong vai trò khách mời, giám khảo, huấn luyện viên…(Ảnh: BTC)



Sau 8 năm trở về Việt Nam hoạt động, sự nghiệp ca hát của Dương Triệu Vũ khá thành công. Là một ca sĩ đắt show, nam ca sĩ khiến khán giả không quá bất ngờ khi sở hữu khối tài sản đáng mơ ước: căn hộ tiện nghi, xế sang, đồ hiệu. (Ảnh: Dân Việt)

