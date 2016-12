Đỗ Mạnh Cường đón sinh nhật cùng các nàng thơ, chàng thơ

Vừa qua, NTK Đỗ Mạnh Cường đã có buổi tiệc mừng sinh nhật thân mật, đơn giản bên cạnh những nghệ sĩ thân thiết trong làng giải trí Việt. Đến tham dự tiệc sinh nhật của Đỗ Mạnh Cường, người mẫu Lê Thúy xuất hiện đơn giản với chiếc đầm đen hai dây. Từ năm 2011 đến nay, Lê Thúy là “nàng thơ” gắn bó trong nhiều dự án lớn nhỏ của nam thiết kế họ Đỗ. Cô cũng được đàn anh giúp đỡ, định hướng khá nhiều trong sự nghiệp. Buổi tiệc không thể vắng mặt siêu mẫu Xuân Lan - người bạn đồng hành thân thiết của Đỗ Mạnh Cường. Ngoài Xuân Lan, Thùy Trang (ngoài cùng bên trái) và Trần Thanh Thủy cũng đến chúc mừng nam thiết kế họ Đỗ. NTK Đỗ Mạnh Cường cũng vô cùng hạnh phúc khi đón sinh nhật bên “nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My. Diễm My giấu đường cong trong thiết kế màu đỏ nổi bật với điểm nhấn bằng chi tiết tạo phom đối xứng ở phần lưng. Không chỉ là nàng thơ mang lại nhiều cảm hứng cho Đỗ Mạnh Cường trong công việc, Diễm My còn là một người chị, người bạn thân thiết trong cuộc sống của anh. Đến dự tiệc sinh nhật của NTK Đỗ Mạnh Cường, người mẫu Lê Xuân Tiền trẻ trung với cả cây denim. Võ Cảnh (ngoài cùng bên trái), Vũ Mạnh Hiệp lại đơn giản, cá tính với sắc đen bên Đỗ Mạnh Cường tại bữa tiệc. Năm 2016 đã khép lại với những thành công mới trong sự nghiệp thiết kế thời trang của Đỗ Mạnh Cường. Sau buổi tiệc, Đỗ Mạnh Cường đã có chuyến đi Thái Lan để nghỉ dưỡng, nạp lại năng lượng để tiếp tục chuẩn bị cho các kế hoạch của năm 2017.

