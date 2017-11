Diễn viên Dương Cẩm Lynh bị cướp giật túi xách

>>> Mời quý độc giả xem video "Dương Cẩm Lynh và Huỳnh Đông biểu diễn ca khúc Yêu mãi ngàn năm". Nguồn Youtube:

Diễn viên Dương Cẩm Lynh vừa viết một status khá buồn trên trang cá nhân nhằm kể lại sự việc bị cướp giật túi xách vào tối ngày 19/11 vừa qua: "Năm xui tháng hạn... Hôm nay mưa gió ra đường lại bị giật giỏ, mất hết giấy tờ điện thoại... Trong 3 tháng bị mất điện thoại 2 lần nhưng lần này làm mình thật buồn và nản với lòng người.



Khi mình vừa bước ra từ tiệm hoa, mua một bó hoa tặng em gái nhân hôm nay là ngày sinh nhật, đối tượng phi thẳng lên lề giật túi mình mà lúc đó mình cũng lì, cố giữ lại. Vì một tay cầm bó hoa nên lực cũng yếu, mình la lên ăn cướp mà đối tượng chạy ngược chiều nữa, la quá chừng la mà cũng không ai giúp được. Thậm chí, đối diện là đồn công an mà cũng chẳng ai mảy may đến chuyện này, cứ giống như là chuyện thường ngày ở huyện...

Thôi thì đây là bài học đáng nhớ cho bản thân mình, cẩn thận và thật cẩn thận, khi ra đường không dám đeo túi xách nữa luôn. Mọi người cẩn thận ngay góc đường Huỳnh Văn Bánh và Phan Đình Phùng nha. Cũng may là mình không sao là cũng mừng rồi".

Dương Cẩm Lynh kể lại vụ cướp xảy ra với mình.

Ngay lập tức, những người bạn, đồng nghiệp của Dương Cẩm Lynh là Ốc Thanh Vân, Mai Phương đã vào hỏi thăm, an ủi. Nhiều người động viên nữ diễn viên rằng "của đi thay người", miễn sao cô bình an đã là một may mắn.