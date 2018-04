Đến giờ, công chúng chỉ còn thấy Nam Em “nhơ và dơ“?

Trong câu chuyện Nhã Phương – Trường Giang – Nam Em, sự đồng cảm yêu thương của khán giả tất nhiên nghiêng hẳn về Nhã Phương. Tiếp đó, sự tội nghiệp và thương hại lại được dành cho Nam Em vì dù là "tiểu tam" nhưng cô đã biết nhận lỗi và hồi đầu. Tất cả những lỗi lầm và oán ghét đều bị trút xuống đầu Trường Giang, nam danh hài đa tình khiến người yêu bẽ bàng hết scandal tình cảm này đến câu chuyện lăng nhăng khác.

Có lẽ, nữ diễn viên Nam Em là người may mắn nhận được sự thương cảm trong số tất cả những mỹ nhân Việt khoác lên mình gánh nặng người thứ ba. Xã hội Việt Nam với những thuần phong mĩ tục không bao giờ dung túng chấp nhận chuyện một ông hai bà, chuyện tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Ngay khi công khai là người thứ ba trong chuyện tình Nhã Phương – Trường Giang, Nam Em đã tạo tạo hai luồng ý kiến tranh cãi khác nhau. Một bên trách người đẹp sao quá dại dột và lại mang chuyện đó lên mặt báo. Một phe khác lại cho rằng "đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại" và đồng cảm với nỗi đau của người đẹp Nam Em . Chính khán giả đã đưa ra hàng nghìn lí do bao biện và bào chữa cho Nam Em: Nào là tình yêu không có lỗi, nào là cô đã trả giá bằng căn bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực... Và sau đó, hình ảnh Nam Em càng trở nên đáng thương hơn trong mắt công chúng khi cô nhập viện, hình ảnh cô nằm trên chiếc võng ở quê nhà hay vui vẻ trở lại với những dự án mới... So với Trường Giang, Nam Em vẫn được thương hơn. Ít ra khi có 10 người chửi cũng có 5 người bênh. Giá như Nam Em cứ thế mà đứng lên làm lại cuộc đời, tiếp tục những dự án âm nhạc, tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế và quên luôn người tên gọi là Trường Giang như cô từng tuyên bố thì cái kết của scandal tình ái đã khác.

Nam Em ơi, vui thôi đừng vui quá!

Sau vai kẻ đáng thương, bất ngờ hơn cả, Nam Em không chịu an phận với những gì có được. Cô như một kẻ phá bầu không khí bình yên của công chúng lẫn sự phục hồi sau mưa giông gió bão của Nhã Phương và Trường Giang. Trong khi Nhã Phương tập trung cho sự nghiệp, cho các dự án từ thiện và tuyệt nhiên không hé miệng nhắc nửa chữ về chuyện xưa cũ thì Trường Giang cũng giữ im lặng và lao mình dốc sức cho những dự án phim, gameshow. Công chúng cũng không còn hứng thú với scandal đã qua. Nam Em lại khơi mào cho chuỗi thị phi. Nam Em nhấn biểu tượng buồn bã khi một phóng viên đăng ảnh của Trường Giang, ngồi một góc xem ảnh của Trường Giang... và đỉnh điểm là cô mang hoa và bánh sinh nhật đến trước căn hộ chung cư của Trường Giang. Miệng thì bảo cố quên mà hành động của Nam Em thật sự quá đỗi lạ kì. Người ta còn tự thấy trong mỗi hành động tưởng chừng như si tình vô tư của Nam Em lại có một sự toan tính không hề nhỏ. Nhiều người tự hỏi sao mỗi lần thương mỗi lần nhớ Nam Em đều được chụp ảnh, quay clip một cách trơn tru và đúng lúc đến thế? Ai nấy có cảm giác như Nam Em cố tình thực hiện những hành động si tình kia nhằm mục đích cho cả thế giới biết và thấy rằng, cô yêu và nhớ nhung nam danh hài lắm nên hãy đồng cảm và ủng hộ cô đi.

Những ngày đầu scandal nổ ra, Nam Em vật vã đau khổ, công chúng cảm thông cho cô bao nhiêu lại chỉ trích Trường Giang bấy nhiêu. Mỗi hình ảnh, thông tin về diễn biến sức khoẻ, tinh thần của Nam Em đúng nghĩa là nhát dao cứa vào Trường Giang vì công chúng lại được dịp chửi mắng anh trên các diễn đàn, trên các trang mạng xã hội. Không quá khi nói Nam Em chính là nguyên nhân khiến Trường Giang bị ghét thêm. Nam Em nên cảm thấy bản thân may mắn và biết điểm dừng để yên phận với vị trí người thứ ba đáng thương hơn đáng trách. Nhưng không, Nam Em đã không biết cái gọi là đủ. Cô liên tục phản kích, tạo trò để lên mặt báo, để dư luận được một phen xôn xao. Dường như cô đã quên rằng, người đau nhất, tổn thương nhất trong câu chuyện này là Nhã Phương chứ không phải cô. Chính Trường Giang đã phải lên tiếng thừa nhận: "Tôi không dám chờ Nhã Phương tha thứ vì tôi còn không tha thứ được cho mình". Sau tất cả, lần đầu tiên, nam danh cho biết có thích Nam Em vì cô ấy trẻ trung, dễ thương hài hước và đồng cảm với hoàn cảnh gia đình của Nam Em. Tuy nhiên, tình yêu thì không hề có. Anh cũng khẳng định Nam Em không phân biệt được tình cảm yêu thích và sự hi sinh vì tình yêu. Sở dĩ anh im lặng là một cách để chịu trách nhiệm với những tổn thương mình gây ra cho những người phụ nữ. Trường Giang gần như bức xúc với những hành động càng về sau càng quá lố của Nam Em. Đến mức anh cho rằng Nam Em là một người không bình thường và không hiểu cô ấy muốn làm gì trong showbiz này: "Tôi không tin cô ấy làm được những chuyện như thế".

Cũng trong lúc này, khán giả từ yêu thương chuyển sang hoang mang và quá mệt mỏi với những cách thức PR của Nam Em. Có hay ho gì khi một cô gái tìm mọi cách chà đạp người yêu cũ và bạn gái của anh ấy để tôn vinh bản thân? Nam Em nhân danh tình yêu để làm cái cớ cho những hành động gây tổn thương đến người khác. Những chiêu trò cứ đánh liên tục, công chúng chỉ thấy nhây và dơ chứ không còn sự xót xa thương cảm như lúc ban đầu. Bản thân Nam Em đã tận dụng triệt để vẻ ngoài yếu đuối, đáng thương của mình như một vũ khí sắc bén để giáng những đòn trả thù cực tâm lí vào Trường Giang khiến anh chới với, thất thần và hoang mang. Trường Giang đã lên tiếng, đồng nghĩa Nam Em đánh mất sự tôn trọng và ái ngại trong anh với cô. Khi dồn người đàn ông đến đường cùng thì cái kết này cũng là xứng đáng với người phụ nữ lắm chiêu.

Giờ đây, không chỉ công chúng mà Trường Giang cũng dần nhận ra những toan tính và điều bất bình thường mà Nam Em từng bước thực hiện. Thậm chí, nam danh hài còn tuyên bố: "Nếu đụng tới Nhã Phương, tôi sẽ không để yên cho cô ấy". Phải chăng ván bài đã lật ngửa, con át chủ bài đã được đánh ra thì cũng đến lúc Nam Em nên chọn cái kết cho riêng mình? Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, nhất là người trong cuộc lẫn ngoài cuộc đã nhận ra chủ đích không lành của cuộc vui. Liệu những cái lí do như quá yêu, bị bệnh tâm lí, không kiểm soát được bản thân... của Nam Em có còn thuyết phục nổi công chúng lẫn Trường Giang sau bao điều cô đã làm? Nam Em quên cái đạo lí "được nước thì đừng lấn tới" vì "tức nước cũng vỡ bờ" và người nhận lại đau thương đôi khi lại chính là bản thân cô. Nam Em từng dõng dạc tuyên bố: "Ném đá hay chỉ trích tôi chỉ mất thời gian của mọi người thôi". Điều này đúng. Nghệ sĩ sống bằng tình yêu của khán giả. Họ còn nói là còn thương, còn chửi là còn quan tâm. Thế nhưng, đến một ngày không còn ai rảnh rỗi để nói về cô nữa thì cũng là lúc phải đặt dấu chấm hết, tự viết án tử cho địa vị và tên tuổi mình trong showbiz lẫn trong lòng mọi người, Nam Em nhé.