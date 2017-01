Đây chính là sao nữ tuổi Dậu giàu có và chịu chi nhất Hollywood

Beyonce Knowles là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng và giàu có nhất thế giới. Sau khi rời khỏi ban nhạc Destiny’s Child, nữ ca sĩ sinh năm 1981 nổi như cồn với sự nghiệp solo. (Ảnh: The Richest) Ngay từ nhỏ, Beyonce đã tỏ ra có khiếu ca hát. Cô có thể biểu diễn mọi lúc mọi nơi ở trường, thậm chí còn tham gia rất nhiều cuộc thi hát và nổi tiếng một vùng nhờ tài năng của mình. (Ảnh: The Richest) Với danh tiếng và tài năng của mình, hiện tại ước tính mỗi năm Beyonce kiếm được 40 triệu USD. Tổng tài sản của Beyonce Knowles hiện khoảng 300 triệu USD. (Ảnh: Velasign) Riêng năm 2008, tạp chí Forbes ước tính thu nhập của Beyonce khoảng 80 triệu USD từ âm nhạc, đi tour, phim ảnh và các thương hiệu quần áo thời trang do cô gây dựng nên. Năm 2008, Beyonce là ca sĩ có thu nhập cao nhất thế giới, hơn cả hai tên tuổi lẫy lừng Madonna và Celine Dion. (Ảnh: JustJared) Beyonce luôn có mặt trong các danh sách xếp hạng Phụ nữ quyền lực nhất, Người nổi tiếng có thu nhập cao nhất, 100 người nổi tiếng...Cuối năm 2014, theo ước tính của MTV, Beyonce là nữ ca sĩ da màu có thu nhập cao nhất trong lịch sử. (Ảnh: Forbes) Sở thích của Beyonce là đi du lịch vòng quanh thế giới, nên cô mua hẳn một chiếc máy bay riêng để đi lại cho thoải mái. Ngoài máy bay, Beyonce còn làm chủ hai chiếc xe siêu sang và là chủ nhân của 1 ngôi nhà một ở New York, một ở Florida trị giá 9,3 triệu USD, 1 biệt thự nghỉ dưỡng ở Hawaii rộng xấp xỉ 5500m vuông. (Ảnh: Internet) Beyonce từng bỏ ra 40 triệu USD để mua máy bay riêng làm quà tặng chồng, mua chiếc quần legging giá 100.000 USD và trong MV mới đây, cô còn đổ một chai rượu vang giá 20.000 USD để quay phim. Beyonce tặng Jay Z siêu xe Bugatti Veyron trị giá hai triệu USD nhân sinh nhật lần thứ 41 của chồng. (Ảnh: Eonline) Ngoài ca hát, Beyonce còn kiếm được rất nhiều tiền từ các hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu danh tiếng như Pepsi, H&M. Năm 2012, Beyonce ký hợp đồng quảng cáo với Pepsi trị giá 50 triệu USD (1.100 tỷ đồng). Hợp đồng có giá trị nhiều năm này bao gồm các quảng cáo thương mại, quảng cáo trên báo in và một quỹ để hỗ trợ những dự án sáng tạo của cô. (Ảnh: Adweek) Beyonce còn chi hẳn 1 triệu USD để xây trường mẫu giáo cho con gái đầu lòng, bé Blue Ivy khi con tới tuổi đi học. Dịp sinh nhật con gái, ngôi sao ca nhạc còn thuê trọn công viên ở đảo Jungle để tổ chức cho con một bữa tiệc ấm cúng và riêng tư. (Ảnh: billboard) Nữ hoàng RB Beyoncé Knowles bỏ ra gần 2 tỷ đồng mua búp bê Barbie nạm kim cương làm quà tặng nhân dịp sinh nhật lần đầu tiên của con gái. Vợ chồng nữ hoàng RB Beyonce Knowles cho gần 5 tỷ VND cho sinh nhật công chúa nhỏ. Chồng cô, rapper Jay Z cũng là một trong những ngôi sao ca nhạc giàu có nhất thế giới, tổng tài sản của anh theo ước tính của Forbes hiện là hơn 600 triệu USD. Hai vợ chồng Beyonce Jay Z hiện là một trong những cặp sao giàu có và quyền lực nhất showbiz. (Ảnh: Los Angeles Times)

