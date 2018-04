Đâu chỉ trên phim, ngoài đời cặp đôi “Chị đẹp" chẳng kém tình nhân

Son Ye Jin và Jung Hae In đang gây sốt bởi loạt phân cảnh diễn tình cảm quá ngọt trong " Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi". Ảnh: Naver Trên phim trường, "chị đẹp" Son Ye Jin và Jung Hae In khá thân thiết. Ảnh: Naver Son Ye Jin hơn Jung Hae In đến 6 tuổi nhưng nhờ nhan sắc trẻ trung, cô vẫn trông xứng đôi với bạn diễn trên màn ảnh. Ảnh: Naver Trước "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi", Jung Hae In chuyên đóng vai phụ còn Son Ye Jin đã nổi tiếng. Ảnh: Asiae Đóng "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi", Son Ye Jin bật cười khi diễn một phân cảnh tình tứ với đàn em. Ảnh: Dispatch Son Ye Jin và Jung Hae In có sự tương tác ngọt ngào khiến fans nhiệt tình ủng hộ cả hai là một cặp. Ảnh: Naver Son Ye Jin và Jung Hae In đều là diễn viên sạch scandal và kín tiếng về đời tư. Ảnh: Naver Gần đây, cặp đôi diễn viên phim "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" còn cùng đi ngắm hoa anh đào. Ảnh: SNS Hình ảnh Son Ye Jin bên Jung Hae In khi đến đọc kịch bản phim "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi". Ảnh: Dispatch "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" là dự án đầu tiên Son Ye Jin và Jung Hae In hợp tác. Ảnh: Insight Son Ye Jin từng gây chú ý khi nắm tay tình tứ đàn em tại buổi ra mắt phim. Ảnh: Newspic Bên bạn trai màn ảnh, Son Ye Jin còn liên tục cười đùa. Ảnh: sedaily Xem trailer phim "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi". Nguồn: Youtube

