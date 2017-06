Cuộc hôn nhân 3 năm của Châu Tấn đã đến hồi kết?

Tháng 5/2014, Châu Tấn công khai quan hệ với bạn trai nam diễn viên người Mỹ Archie Kao (Cao Thánh Viễn) khi đăng loạt ảnh cô tung tăng cùng người tình ở Dubai. Một nguồn tin cho hay, Châu Tấn công khai quan hệ bởi cô đã nghĩ tới chuyện kết hôn. “Hai người gặp nhau ở Hong Kong và đã hẹn hò hơn 1 năm. Châu Tấn nhiều lần bay tới New York thăm người yêu và bạn trai cô cũng vài lần tới Trung Quốc thăm cô. Họ đã tính tới chuyện kết tóc se duyên”. Nhưng không bao lâu sau khi công khai người tình, một cô gái đã đăng ảnh chụp chung cùng Archie Kao cùng những lời lẽ trách móc: “Nếu anh yêu Châu Tấn, tại sao lại theo đuổi em? Vậy chúc anh hạnh phúc!”. Nhiều người cho rằng Archie Kao đã bắt cá hai tay vừa yêu Châu Tấn vừa theo đuổi cô gái kia. (Ảnh: haibao, internet) Mới chỉ công khai bạn trai vào hôm 9/5/2014 trên blog, ngày 16/7/2014, Châu Tấn đã quyết định tổ chức đám cưới với Archie Kao, một diễn viên Mỹ. Hôn phu của ngôi sao Họa bì là một diễn viên Mỹ, sinh năm 1969, từng tham gia trong "CSI: Crime Scene Investigation" và "Power Rangers Lost Galaxy". Anh còn được tạp chí People bình chọn là người đàn ông quyến rũ nhất. (Ảnh: sina) Sau 3 năm kết hôn, có tin đồn cho rằng hôn nhân của Châu Tấn và Cao Thánh Viễn đang trục trặc. Nguyên nhân hôn nhân của Châu Tấn rạn nứt được cho là do rào cản ngôn ngữ. Được nuôi dưỡng ở Mỹ, Cao Thánh Viễn chủ yếu nói tiếng Anh còn Châu Tấn thì chủ yếu nói tiếng Trung. Một nguyên nhân nữa là cả hai không có thời gian ở bên nhau nhiều vì ai cũng bận rộn công việc. (Ảnh: Sina) Hơn nữa giữa hai người không có mối ràng buộc về con cái nên mối quan hệ càng ngày càng lỏng lẻo. Tháng 7/2015, Châu Tấn bị nghi mang thai khi xuất hiện trong chiếc váy suông, cùng chồng đi dạo. Nhưng chồng cô cho biết họ chưa có kế hoạch sinh con và muốn để mọi thứ tự nhiên. (Ảnh: QQ) Bản thân Cao Thánh Viễn rất muốn có con nhưng Châu Tấn lại chưa sẵn sàng nên nam diễn viên 48 tuổi luôn đau đáu về chuyện con cái. Rào cản ngôn ngữ, văn hóa cùng quan điểm con cái khác nhau khiến Châu Tấn và chồng ngày càng xa cách. Một nguồn tin cho hay, từ lâu hai người đã không sống chung và trong thời gian chia tay Cao Thánh Viễn sống chung với người tình mới. (Ảnh: QQ) Hiện Cao Thánh Viễn đang ở Đài Loan đóng phim My Dear Boy với Lâm Tâm Như. Có tin cho rằng trong suốt cuộc họp báo giới thiệu phim My Dear Boy, cánh báo chí đã bị Cao Thánh Viễn cấm đề cập tới Châu Tấn. Khi phóng viên hỏi Châu Tấn có tới thăm anh trên phim trường Đài Bắc không, Cao Thánh Viễn trả lời: “Tôi không chắc”. (Ảnh: Internet) Theo điều tra của một tờ tạp chí Hoa ngữ, Châu Tấn và Cao Thánh Viễn đã chia tay được một thời gian và chuẩn bị ly hôn. Thông tin này được khai thác từ một ngôi sao hạng A Hoa ngữ, một người bạn của Châu Tấn. (Ảnh: Marie Claire) Ngoài ra, thông tin Cao Thánh Viễn còn kết thúc mối quan hệ quản lý với Châu Tấn khi studio riêng của cô trước đó là quản lý cho vài dự án của anh ở châu Á. Hiện các dự án phim ảnh của Cao Thánh Viễn do quản lý riêng của anh đảm nhận. (Ảnh: Internet) Thực tế tin đồn ly hôn của Châu Tấn và Cao Thánh Viễn đã bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái. Luôn bận rộn với công việc không có thời gian dành cho nhau, không quan tâm tới việc sinh con, đó là lý do khiến mọi người tin rằng hôn nhân của hai người không thể bền vững. (Ảnh: Todayonline) Mặc cho những tin đồn ly hôn, đến tận bây giờ, Châu Tấn vẫn không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận, phía đại diện của nữ diễn viên cũng từ chối trả lời thẳng vào vấn đề. (Ảnh: nitrolicious)

