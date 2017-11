Choáng với khối tài sản đồ sộ của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My

Hoa hậu đền Hùng Giáng My là người đẹp trong mơ của hàng triệu trái tim Việt Nam, ở độ tuổi U50 nhưng vẫn trẻ trung, xinh đẹp và quí phái như ngày cô mới đăng quang danh hiệu Hoa hậu Đền Hùng. Căn hộ gồm một đại sảnh với sức chứa 200 người và 4 tầng lầu, được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển với sắc trắng trang nhã Ngay từ đại sảnh, bất cứ ai tham quan đều không khỏi bị cuốn vào khung cảnh tráng lệ với nội thất sang trọng, lộng lẫy và ấm cúng. Ngoài ra Hoa hậu đền Hùng còn sở hữu một căn penthouse tuyệt đẹp tại trung tâm TP.HCM. Cách đây nhiều năm, Hoa hậu chủ yếu đi lại bằng chiếc E-Class song đến tháng 11/2009, chị đã đổi sang Mercedes S-Class 2010 màu socola lần đầu tiên được nhập khẩu chính hãng về Việt Nam. Trị giá chiếc xế sang này khi đó khoảng 4 tỷ đồng. Maybach S600 trị giá 14 tỷ đồng và chiếc Bentley màu trắng cũng nằm trong bộ sưu tập của người đẹp. Bên cạnh khối bất động sản cùng bộ sưu tập xế sang "khủng" - một điều khác không thể tách rời khỏi Giáng My chính là gout thời trang đẳng cấp. Dĩ nhiên, những hiệu Dior, Louis Vuitton hay Chanel cũng rất được Giáng My ưa chuộng Nằm trong bộ sưu tập túi của "Hoa hậu hàng hiệu" này có không ít mẫu thiết kế từ thương hiệu Hermes. Có lần sang Thái, mỹ nhân diện váy xanh đậm Camellia, đi kèm phụ kiện hàng hiệu gồm vòng cổ, hoa tai Miu Miu, túi Hermes, giày Christian Louboutin và kính Dior vô cùng quý phái. Đi cùng váy áo cao cấp, không thể thiếu những chiếc túi xách đắt đỏ này. Chẳng hạn như chiếc túi Hermes Birkin cỡ lớn giá hơn 200 triệu đồng (bên trái) hay túi Dior da trăn xa xỉ có giá 260 triệu đồng (bên phải).

