Chí Tài tái hiện nỗi khổ của Hoài Linh khi nhận con nuôi

Tối 22/12, live show Chí Tài - "Những cuộc tình... nghiệt ngã" diễn ra tại sân khấu Trống Đồng (TP HCM). Không như các chương trình hài kịch khác thường gồm những tiết mục riêng lẻ, thì kịch bản của đêm diễn tối qua theo sát một nội dung chính, kể lại 3 cuộc tình không như mơ của nhân vật chính từ khi còn trẻ cho đến lúc về già. Một trong những nét lạ khác của live show là bên cạnh những giây phút chọc cười, Chí Tài và các bạn diễn còn mang đến nhiều khoảng lặng gây xúc động. Điều này được thể hiện rõ nhất trong tiểu phẩm thứ 2, trong đó Chí Tài và Hoài Lâm vào vai hai cha con. Dù chỉ là con nuôi, nhưng Chí Tài luôn nói với mọi người đó là con ruột của mình vì sợ Hoài Lâm tủi thân. Thương cho thân phận của Chí Tài, Hoài Lâm và người giúp việc do Trấn Thành đảm nhận phải quay ra trách móc anh về việc gặp nhiều điều tiếng cũng chỉ biết im lặng, luôn sống cho người khác để rồi chịu thiệt thòi về mình. Những lời tâm sự của hai cha con khiến khán giả xúc động. Câu chuyện của Chí Tài ở tiết mục này khiến nhiều người xem tại sân khấu liên tưởng đến Hoài Linh. Thời điểm danh hài công khai con nuôi Hoài Lâm cũng như nhận đỡ đầu, anh đã phải hứng chịu nhiều điều tiếng không hay. Dẫu vậy, Hoài Linh vẫn không thanh minh mà chỉ tiếp tục chăm chỉ làm công việc của mình. Cuối tiết mục, Hoài Lâm thể hiện ca khúc "Làm cha" gắn liền với nội dung tiểu phẩm. Tiểu phẩm mở màn kể lại thời hoàng kim của "danh ca" Chí Tài. Anh và Tóc Tiên vào vai một cặp đôi được yêu thích của làng nhạc. Dành tình cảm cho người bạn diễn, anh thậm chí quỳ gối cầu hôn cô nhưng bị từ chối. Chưa hết buồn bã vì bị người yêu bỏ, Chí Tài lại bị ngọc nữ bolero Tố My đòi “chịu trách nhiệm” cho cái thai mà cô đang mang. Trong phần diễn này, cây hài hải ngoại khoe tài đàn hát. Sau cùng, anh phát hiện ra đây chỉ là “chiêu trò” của Trường Giang (cha của Chí Tài). Lo sợ con mình dấn thân vào showbiz phức tạp, gặp nhiều nguy hiểm, người cha tìm người mang thai hộ để ép Chí Tài phải về quê sinh sống, cưới vợ. Từ đây, anh về quê mở lớp dạy nhạc miễn phí và nhận con nuôi Hoài Lâm. Tiểu phẩm thứ 3 được khán giả mong chờ bởi sự tái hợp của cặp đôi Chí Tài – Hoài Linh. Họ được nhiều khán giả yêu mến khi kết hợp cùng nhau trong hàng loạt tiểu phẩm hài, nhưng thời gian gần đây cả hai ít có dịp làm việc cùng nhau. Tiểu phẩm là câu chuyện hài hước, nhẹ nhàng và đậm chất nhân văn về tình yêu của những người nghệ sĩ tuổi xế chiều. Hoài Linh đem lòng yêu Cát Phượng, nhưng cô đã không chờ được và cuối cùng dành tình cảm cho Chí Tài. Điều này khiến Hoài Linh cảm thấy buồn bã. Trong một lần tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của "tình địch", Hoài Linh suy diễn câu chuyện theo hướng tiêu cực, cho rằng Chí Tài – Cát Phượng là cặp đôi “mèo mả gà đồng”, vi phạm thuần phong mỹ tục của làng. Sau đó, anh mời Tổ trưởng và Tổ phó là Long Đẹp Trai và Nam Thư đến giải quyết sự việc. Sau cuộc cãi vã, Cát Phượng vì quá tổn thương nên đã bỏ đi. Lúc này, Chí Tài mới cho Hoài Linh biết nỗi lòng của Cát Phượng và khuyên người bạn nên tìm cô để nói lời xin lỗi. Nhận sai về mình, Hoài Linh lập tức đi tìm người phụ nữ mà mình yêu mến. Còn bản thân Chí Tài khi về già vẫn cô đơn, ông chỉ biết than thân, trách phận về những chuyện tình nghiệt ngã của mình. Sau đêm diễn này, live show Chí Tài tiếp tục đến nhà hát Hoà Bình (TP.HCM) vào đêm Giáng sinh (24/12) để phục vụ khán giả.

