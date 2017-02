Chị em Kim Kardashian nhiều lần bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ

Kourtney Kardashian là người duy nhất trong 5 chị em gái Kim Kardashian thừa nhận đã nâng ngực. (Ảnh: Enews) Mũi của Kourtney cũng bị dính nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ bởi nó gọn và cao hơn trước. (Ảnh: Mirror) Khuôn mặt của Kim Kardashian thay đổi rất nhiều kể từ khi cô bước chân vào showbiz. Đầu tiên phải kể tới mũi của ngôi sao truyền hình thực tế này. Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ cho rằng cô đã dùng phương pháp derma filler để sửa mũi chứ không dùng tới phương pháp dao kéo. (Ảnh: Mirror) Tháng 4/2010, xuất hiện trong tiệc khai trương Bravada International, ngôi sao truyền hình thực tế khiến mọi người kinh ngạc vì khuôn mặt cô khác trước rất nhiều. Cả khuôn mặt Kim sưng lên như vừa bước ra từ phòng phẫu thuật thẩm mỹ. Vòng ba khủng của Kim Kardashian bị nghi là hàng giả khi paparazzi chụp cận vào vòng ba của Kim thì rõ ràng thấy cô có dùng độn mông. (Ảnh: Radar) Năm 2006, Kim Kardashian lần đầu bước vào showbiz với danh xưng trợ lý của Paris Hilton. Rõ ràng lúc đó vòng 3 của Kim Kardashian rất bình thường, thậm chí còn hơi lép. Khi so với bức ảnh chụp Kim năm 2016 khi Kim vừa sinh con trai Saint thì thấy có sự khác biệt. (Ảnh: okmagazine). Mặc dù Khloe Kardashian phủ nhận nghi vấn nâng mũi, nhưng nhìn ảnh trước và sau của cô thì không còn ai nghi ngờ gì nữa. (Ảnh: plasticsurgerygal) Ngôi sao truyền hình thực tế cao nhất nhà còn bị nghi đã phẫu thuật nâng mông giống như chị gái Kim Kardashian. (Ảnh: plasticsurgerygal) Chỉ cần so hình ảnh Kendall Jenner năm 2010 (trái) và năm 2016 sẽ thấy rõ ràng mũi và môi của cô có sự khác biệt rõ. Tuy nhiên ngôi sao truyền hình thực tế kiêm người mẫu này vừa lên tiếng phủ nhận và cho rằng đó là tin đồn điên rồ. (Ảnh: Daily Hairdo) Cô em út Kylie Jenner cũng bị dính nghi vấn sửa mũi và bơm môi khi so sánh hình ảnh của Kylie lúc bé và hiện tại. (Ảnh: Mirror)

