Chân Tử Đan cùng vợ hoa hậu ăn bánh mỳ ở Hội An

Ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan cùng cô vợ hoa hậu đang có chuyến du lịch tới Hội An, Việt Nam. Cả hai vừa chia sẻ những hình ảnh thú vị trong vài ngày nghỉ dưỡng tuyệt vời. Rất đông người hâm mộ đã để lại lời chào mừng vợ chồng ngôi sao võ thuật tới thăm mảnh đất hình chữ S. Chuyến đi mang tính cá nhân nên không được truyền thông rộng rãi. Uông Thi Thi là người đẹp hoa hậu có gia thế đặc biệt khi là con gái "vua kim cương" Hong Kong. Ở tuổi trung niên, Uông Thi Thi vẫn giữ được làn da mịn màng không tì vết. Bà xã của Chân Tử Đan diện trang phục giản dị đi ngắm cảnh trên đường phố Hội An. Cùng với ông xã, Uông Thi Thi có dịp thăm thú cuộc sống bình dị của người nơi đây với những món ăn truyền thống. Hai vợ chồng Chân Tử Đan tranh thủ "chốn con" để tận hưởng kỳ nghỉ riêng tư.Chân Tử Đan và bà xã thích thú khi khám phá ẩm thực với món bánh mỳ ở Hội An. Clip: Chân Tử Đan và bà xã cùng đạp xe, thưởng thức không khí trong lành ở Hội An. Nguồn Dân Việt

