Chân dung nữ người mẫu bị chê tơi tả, chàng trai từ chối hẹn hò

Người mẫu Kim Huệ bất ngờ tham gia “Lựa chọn của trái tim”. Trong tập 3, cô hóa thành nhân vật dì ghẻ. Trong “Lựa chọn của trái tim”, Kim Huệ bị huấn luyện viên thể hình Văn Thông chê và loại thẳng. Văn Thông cho biết anh rất dị ứng với cô nàng người mẫu gầy và cao. Ảnh: Vietnamnet Khi Kim Huệ gỡ bỏ mặt nạ, Văn Thông tỏ ra tiếc nuối còn Kim Huệ thẳng thắn bày tỏ cô không thích Văn Thông từ tính cách đến phong thái. Kim Huệ đến từ Tây Ninh, sở hữu chiều cao 1m77. Cô đã tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại một trường đại học tại TP HCM. Kim Huệ đam mê làm người mẫu. Năm 2014, cô tham gia Elite Model Look Vietnam và dừng chân ở top 20 chung kết. Năm 2015, chân dài gốc Tây Ninh tham gia Vietnam’s Next Top Model nhưng dừng chân ở vòng xét tuyển vào ngôi nhà chung. Năm 2016, Kim Huệ đoạt giải á quân 1 cuộc thi Vietnam Fitness Model Search 2016. Tháng 5/2017, Kim Huệ được cấp phép tham gia cuộc thi Top Model Of The Word 2017 tại Ai Cập. Tại cuộc thi Top Model Of The Word 2017, chân dài gốc Tây Ninh chỉ đoạt giải phụ Trang phục dạ hội đẹp nhất. Kim Huệ hiện là gương mặt quen thuộc trong các show thời trang tại Việt Nam.Hình ảnh Kim Huệ sải bước trên sàn catwalk trong một chương trình. Ngoài đời, Kim Huệ theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm. Sau khi bị Văn Thông từ chối hẹn hò trong “Lựa chọn của trái tim”, Kim Huệ viết trên trang cá nhân: “Tình yêu không có lỗi. Lỗi ở chỗ chúng ta không thuộc về nhau”. Xem trailer "Lựa chọn của trái tim". Nguồn: Youtube

