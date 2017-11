Chân dung nữ diễn viên hot nhất “Cô Ba Sài Gòn”

Ra mắt vào ngày 10/11, bộ phim “Cô Ba Sài Gòn” đang nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả màn ảnh rộng tại Việt Nam. Dự án có sự tham gia của dàn nữ diễn viên đình đám: Ngô Thanh Vân, Ninh Dương Lan Ngọc, Hồng Vân, Diễm My... Ảnh: VTV Đóng vai nữ chính của “Cô Ba Sài Gòn”, Ninh Dương Lan Ngọc là diễn viên hot nhất của phim. Trong “Cô Ba Sài Gòn”, nhân vật của Lan Ngọc là Như Ý - con gái bà Thanh Mai (Ngô Thanh Vân đóng). Ảnh: Saostar Nhân vật Như Ý của Lan Ngọc sống vào năm 1969 tại Sài Gòn. Dù xuất thân trong gia đình có truyền thống 9 đời may áo dài nhưng Như Ý lại muốn thiết kế và may âu phục. Ảnh: Zing Trong “Cô Ba Sài Gòn”, Như Ý của năm 1969 không biết may áo dài và rất chảnh chọe. Sau khi cãi nhau với mẹ, Như Ý xuyên không và gặp bà cô An Khánh (Hồng Vân). An Khánh chính là phiên bản Như Ý năm 2017. Ảnh: Zing Chia sẻ về vai diễn Như Ý trước khi “Cô Ba Sài Gòn” khởi chiếu, Ninh Dương Lan Ngọc cho hay, nhân vật của cô đảm nhận sống ở thập niên 60 - 70 nên cô chỉ biết giai đoạn này qua phim ảnh, internet. Ảnh: VTV Để diễn tròn vai, diễn viên “Cô Ba Sài Gòn” đã phải học rất nhiều thứ từ cắt may đến học tiếng Pháp. Kết quả, xuất hiện trên phim khi công chiếu, càng về sau, Lan Ngọc càng nhập vai. Ảnh: Tuổi trẻ Trước “Cô Ba Sài Gòn”, Ninh Dương Lan Ngọc đã vụt sáng với vai diễn Nương trong “Cánh đồng bất tận” công chiếu năm 2010. Ảnh: Người Lao động Vai Nương trong “Cánh đồng bất tận” giúp Lan Ngọc đoạt loạt giải thưởng: Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất tại Mai Vàng lần thứ 16, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải Bông sen vàng, Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh diều vàng 2010. Ảnh: Người Lao Động Lan Ngọc nổi tiếng nhờ vai Nương nhưng cũng chính vai diễn này khiến cô gặp bế tắc trong 2 năm sau đó bởi sự kỳ vọng quá lớn từ khán giả. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn kiên nhẫn chờ đợi kịch bản phim phù hợp với mình. Ảnh: Em Đẹp Năm 2015, nữ diễn viên sinh năm 1990 được xướng tên lần 2 ở giải Cánh diều vàng danh giá với vai diễn trong “Trúng số”. Ảnh: Zing Năm 2016, dù đóng vai phụ Cám trong “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” nhưng Lan Ngọc lại là diễn viên hot nhất của bộ phim điện ảnh này. Ảnh: Một thế giới Với diễn xuất đa dạng, Lan Ngọc được xem là ngọc nữ mới của làng phim ảnh Việt Nam. Ảnh: Một thế giới Sắp tới đây, Lan Ngọc sẽ xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với vai chính trong bộ phim truyền hình “Mối tình đầu của tôi”. Đạo diễn của phim tiết lộ lý do ê-kíp chọn Lan Ngọc là bởi cô có nguồn năng lượng ổn định và khả năng diễn xuất tốt. Ảnh: Vietnamnet Xem trailer phim "Cô Ba Sài Gòn". Nguồn Youtube:

