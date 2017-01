Chân dung người tình của Sơn Tùng MTP trong MV “Lạc trôi“

Sơn Tùng MTP vừa chính thức ra mắt MV "Lạc trôi". Cô gái đóng vai người tình trong mộng của anh trong sản phẩm âm nhạc này là Hồ Thu Anh. (Ảnh: chụp màn hình) Tạo hình Hồ Thu Anh trong MV "Lạc trôi" là mỹ nhân cổ trang thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của ông vua do Sơn Tùng MTP đóng. (Ảnh: chụp màn hình) Dù chỉ xuất hiện thoáng qua ở cuối MV "Lạc trôi" của Sơn Tùng MTP nhưng Hồ Thu Anh để lại nhiều ấn tượng bởi vẻ đẹp hút hồn. (Ảnh: chụp màn hình) Theo thông tin ghi trên trang cá nhân, Hồ Thu Anh sinh năm 1994, đến từ Hà Nội và từng học tại một trường đại học ở Italy. (Ảnh: Facebook nhân vật) Hiện tại, Thu hiện đang là thu ngân tại một khách sạn ở Hà Nội. Ngoài ra, cô còn làm người mẫu ảnh và tham gia đóng MV ca nhạc. (Ảnh: Facebook nhân vật) Trước "Lạc trôi", người đẹp 9x từng xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc "How deep is your love" của Quang Vinh, "Sau tất cả" của Erik... (Ảnh: Facebook nhân vật) Hồ Thu Anh được nhận xét sở hữu vẻ đẹp đậm chất Á Đông với gương mặt góc cạnh, làn da bánh mật khỏe khoắn cùng đôi mắt mí lót. (Ảnh: Facebook nhân vật) Trong các bộ ảnh thời trang, Thu Anh cũng được đánh giá có biểu cảm gương mặt khá tốt trước ống kính máy ảnh. (Ảnh: Facebook nhân vật) Giới nhiếp ảnh gia Hà Nội luôn có cái nhìn thiện cảm với Thu Anh bởi vẻ đẹp và thần thái cô sở hữu. Ảnh: Facebook nhân vật) Thu Anh cũng có kỹ năng catwalk khá tốt. Trong ảnh, cô tự tin sải bước trong một show thời trang được tổ chức tại Italy vào năm 2015. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Sơn Tùng MTP vừa chính thức ra mắt MV "Lạc trôi". Cô gái đóng vai người tình trong mộng của anh trong sản phẩm âm nhạc này là Hồ Thu Anh. (Ảnh: chụp màn hình) Tạo hình Hồ Thu Anh trong MV "Lạc trôi" là mỹ nhân cổ trang thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của ông vua do Sơn Tùng MTP đóng. (Ảnh: chụp màn hình) Dù chỉ xuất hiện thoáng qua ở cuối MV "Lạc trôi" của Sơn Tùng MTP nhưng Hồ Thu Anh để lại nhiều ấn tượng bởi vẻ đẹp hút hồn. (Ảnh: chụp màn hình) Theo thông tin ghi trên trang cá nhân, Hồ Thu Anh sinh năm 1994, đến từ Hà Nội và từng học tại một trường đại học ở Italy. (Ảnh: Facebook nhân vật) Hiện tại, Thu hiện đang là thu ngân tại một khách sạn ở Hà Nội. Ngoài ra, cô còn làm người mẫu ảnh và tham gia đóng MV ca nhạc. (Ảnh: Facebook nhân vật) Trước "Lạc trôi", người đẹp 9x từng xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc "How deep is your love" của Quang Vinh, "Sau tất cả" của Erik... (Ảnh: Facebook nhân vật) Hồ Thu Anh được nhận xét sở hữu vẻ đẹp đậm chất Á Đông với gương mặt góc cạnh, làn da bánh mật khỏe khoắn cùng đôi mắt mí lót. (Ảnh: Facebook nhân vật) Trong các bộ ảnh thời trang, Thu Anh cũng được đánh giá có biểu cảm gương mặt khá tốt trước ống kính máy ảnh. (Ảnh: Facebook nhân vật) Giới nhiếp ảnh gia Hà Nội luôn có cái nhìn thiện cảm với Thu Anh bởi vẻ đẹp và thần thái cô sở hữu. Ảnh: Facebook nhân vật) Thu Anh cũng có kỹ năng catwalk khá tốt. Trong ảnh, cô tự tin sải bước trong một show thời trang được tổ chức tại Italy vào năm 2015. (Ảnh: Facebook nhân vật)